Комета оказалась не такой яркой, как ожидалось - астроном Илгонис Вилкс рассказал изданию ReTV Ziņas о комете Цзыцзиньшань-Atlas, которую можно наблюдать над Латвией с субботы, 12 октября. В ближайшие дни комету можно будет увидеть даже невооруженным глазом над горизонтом на западе.
Фото ⟩ Комета в небе над Латвией не такая яркая, как ожидалось
Астроном Илгонис Вилкс наблюдал комету в субботу вечером в бинокль в Майори, над рекой Лиелупе, он также сфотографировал комету над железнодорожной станцией Дубулты.
Он рассказал, что изначально прогнозировалось, что комету можно будет увидеть на небе даже днем, но это не сбылось.
"Она не такая яркая, как хотелось бы, поэтому 12 октября ее можно было увидеть только в бинокль или на фотографиях. На следующий день повторилось то же самое.
Со среды, 17 октября, погода обещает быть более ясной, тогда есть надежда, что ее можно будет увидеть невооруженным глазом, потому что она удаляется от Солнца и будет видна, когда небо станет темнее".
Латвийское астрономическое общество (LAB) ранее сообщало, что в Латвии комету Цзыцзиньшань - ATLAS можно будет наблюдать невооруженным глазом по вечерам начиная с 19:00 низко на западной, а затем на юго-западной части горизонта.
Как пояснили в LAB, комета Цзыцзиньшань - ATLAS (Tsuchinshan - ATLAS, C/2023 A3) была открыта 9 января 2023 года в обсерватории "Пурпурная гора", или Цзыцзиньшань, в Китае и 22 февраля роботизированным телескопом ATLAS в Южной Африке.
27 сентября комета находилась ближе всего к Солнцу (58 миллионов километров) и под воздействием солнечного тепла стала ярче, а ее хвост удлинился.
12 октября комета приблизится к Земле ближе всего - на расстояние в 70 миллионов километров, когда и наступит лучшее время для наблюдений.
В конце октября комета отдалится от Земли и Солнца и ее яркость уменьшится.
Кометы состоят из камней, пыли и льда. Когда комета приближается к Солнцу, лед начинает таять и испаряться, образуя вокруг ядра кометы оболочку из пыли и газа, или кому. Появляется также характерный для комет хвост.
Яркие кометы появляются в среднем каждые 15-20 лет. Последний раз яркие кометы наблюдались в Латвии в 1996 г. (комета Хякутакэ) и 1997 г. (комета Хейла-Боппа). В Южном полушарии в 2007 году была видна яркая комета Макнота, а в 2020 году - комета NEOWISE.
Международный астрономический союз называет кометы в честь их первооткрывателей. В последние годы кометы все чаще обнаруживают с помощью специальных телескопов или космических аппаратов, поэтому этим кометам присваивают названия соответствующих обсерваторий, телескопов или космических аппаратов.
Es un C/2023 Tsuchinshan-ATLAS komēta. Nav tie labākie kadri, bet vismaz esmu kopbildē. :) pic.twitter.com/mlWvE7UBjH— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) October 15, 2024
😍 C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS)! Gads ar pusi gaidīšanas. Nedz es sabruku, nedz viņa, un beidzot mums abām bija iespējams satikties! Komētai ga(ā)ra aste, redzama ar acīm spoku režīmā. Ir arī 'anti-tail'(pretaste?). Vispār mīlīga bez gala un malas 🫂. pic.twitter.com/mN0yAq6kqm— Rendija (@Rendija) October 15, 2024
Nu tad otrais komētas vakars klāt. Secinājums - tā diezgan strauji sāk kļūt blāvaka un ar aci kļūst grūti saskatīt. Binoklī gan vēl diezgan smuki, kamerā pavisam ideāli. Līdz nedēļas beigām jāķer, pēc tam komēta būs vairs pieejama tikai caur kameras aci. pic.twitter.com/eSocEe372l— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) October 16, 2024
Šoreiz ar skaidru laiku paveicās Rietumkrastā...— Ivo Dinsbergs (@orkaans) October 14, 2024
Tiesa, prieki bija īsi - mākoņi un Mēness
Aste gan ir gara.
Komēta #C2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS
Pape.
14. X. 2024 pic.twitter.com/4YRHD5GiXG
Man arī sanāca noķert! #komēta pic.twitter.com/Wu15yibl4K— Rita Lūkina (@RitaLkina) October 16, 2024
Vivi, Dubultu baznīca un virs tās Čučiņšanas-ATLAS komēta, kas nav tik spoža, kā cerēts. Bet turpmākajās dienās komēta būs redzama labāk. pic.twitter.com/f0ulSeGLtw— Ilgonis Vilks (@astrovilks) October 12, 2024