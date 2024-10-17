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Фото Комета в небе над Латвией не такая яркая, как ожидалось

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Комета в небе над Латвией
Комета в небе над Латвией Фото: EPA/Scanpix

Комета оказалась не такой яркой, как ожидалось - астроном Илгонис Вилкс рассказал изданию ReTV Ziņas о комете Цзыцзиньшань-Atlas, которую можно наблюдать над Латвией с субботы, 12 октября. В ближайшие дни комету можно будет увидеть даже невооруженным глазом над горизонтом на западе.

Астроном Илгонис Вилкс наблюдал комету в субботу вечером в бинокль в Майори, над рекой Лиелупе, он также сфотографировал комету над железнодорожной станцией Дубулты.

Он рассказал, что изначально прогнозировалось, что комету можно будет увидеть на небе даже днем, но это не сбылось.

"Она не такая яркая, как хотелось бы, поэтому 12 октября ее можно было увидеть только в бинокль или на фотографиях. На следующий день повторилось то же самое.

Со среды, 17 октября, погода обещает быть более ясной, тогда есть надежда, что ее можно будет увидеть невооруженным глазом, потому что она удаляется от Солнца и будет видна, когда небо станет темнее".

Латвийское астрономическое общество (LAB) ранее сообщало, что в Латвии комету Цзыцзиньшань - ATLAS можно будет наблюдать невооруженным глазом по вечерам начиная с 19:00 низко на западной, а затем на юго-западной части горизонта.

Как пояснили в LAB, комета Цзыцзиньшань - ATLAS (Tsuchinshan - ATLAS, C/2023 A3) была открыта 9 января 2023 года в обсерватории "Пурпурная гора", или Цзыцзиньшань, в Китае и 22 февраля роботизированным телескопом ATLAS в Южной Африке.

27 сентября комета находилась ближе всего к Солнцу (58 миллионов километров) и под воздействием солнечного тепла стала ярче, а ее хвост удлинился.

12 октября комета приблизится к Земле ближе всего - на расстояние в 70 миллионов километров, когда и наступит лучшее время для наблюдений.

В конце октября комета отдалится от Земли и Солнца и ее яркость уменьшится.

Кометы состоят из камней, пыли и льда. Когда комета приближается к Солнцу, лед начинает таять и испаряться, образуя вокруг ядра кометы оболочку из пыли и газа, или кому. Появляется также характерный для комет хвост.

Яркие кометы появляются в среднем каждые 15-20 лет. Последний раз яркие кометы наблюдались в Латвии в 1996 г. (комета Хякутакэ) и 1997 г. (комета Хейла-Боппа). В Южном полушарии в 2007 году была видна яркая комета Макнота, а в 2020 году - комета NEOWISE.

Международный астрономический союз называет кометы в честь их первооткрывателей. В последние годы кометы все чаще обнаруживают с помощью специальных телескопов или космических аппаратов, поэтому этим кометам присваивают названия соответствующих обсерваторий, телескопов или космических аппаратов.

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