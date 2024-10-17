Израильская армия нашла в Ливане самое современное российское оружие

В интервью французской газете Le Figaro, опубликованном в среду, 16 октября, Нетаньяху подчеркнул, что согласно резолюции ООН, принятой в 2006 году, только ливанской армии разрешено хранить оружие к югу от реки Летани.

"Тем не менее, "Хезболла" прорыла сотни туннелей и тайников в этом районе, где мы только что нашли несколько единиц современного российского оружия", - сказал премьер Израиля.

Американская газета The Washington Post со ссылкой на израильских чиновников сообщила, что российское и китайское противотанковое оружие было обнаружено в ходе операции армии Израиля.

Израиль заявил, что военная кампания против "Хезболлы" направлена ​​на то, чтобы сделать регион безопасным, а 60 000 эвакуированных жителей северного Израиля могли вернуться домой.

"Новая гражданская война в Ливане была бы трагедией. Мы, конечно, не собираемся ее провоцировать. Израиль не собирается вмешиваться во внутренние дела Ливана", - заявил Нетаньяху в интервью газете Le Figaro.

"Наша единственная цель - позволить нашим гражданам, живущим вдоль ливанской границы, вернуться домой и чувствовать себя в безопасности", - добавил он.

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