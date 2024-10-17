Автобусная компания Flixbus открыла автобусный маршрут из Риги в Рованиеми.
Теперь из Риги до деревни Санта-Клауса можно добраться на автобусе
12 октября немецкая бюджетная автобусная компания Flixbus открыла маршрут Рованиеми - Краков. Линия, соединяющая дом Санты и бывшую столицу Польши, проходит через Ригу, поэтому теперь в эти места можно добраться на автобусе и из Латвии. Автобусная поездка также включает в себя паромную переправу через Финский залив.
В субботу, 16 ноября 21-часовая поездка в одну сторону до Рованиеми будет стоить 74,99 евро, а почти 18-часовая поездка в Краков - 30,99 евро.
Маршрут для Flixbus обслуживает литовская автобусная компания Ollex.
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