Теперь из Риги до деревни Санта-Клауса можно добраться на автобусе

12 октября немецкая бюджетная автобусная компания Flixbus открыла маршрут Рованиеми - Краков. Линия, соединяющая дом Санты и бывшую столицу Польши, проходит через Ригу, поэтому теперь в эти места можно добраться на автобусе и из Латвии. Автобусная поездка также включает в себя паромную переправу через Финский залив.