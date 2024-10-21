Популярные европейские города, уставшие от шумных туристов, продолжают наводить порядок. Как сообщает BBC власти Праги решили запретить ночные "экскурсии" по питейным заведениям в составе организованных туристических групп из-за жалоб жителей на шум и беспорядок.
Власти Праги запретили организованные туры по пивным барам
Как сообщает издание, такие питейные экскурсии запретят с 22:00 до 6:00.
Мэрия Праги одобрила соответствующие поправки, которые ограничивают организованные перемещения туристов из бара в бар, нарушающие ночной покой, особенно в центре города. Власти хотят, чтобы в городе было больше цивилизованных туристов и считают, что подвыпившие толпы шумных гостей портят репутацию Праги.
Как отмечает издание, с толпами шумных туристов уже пытались справиться власти Венеции, Амстердама, Барселоны и других популярных городов. За въезд в Венецию в определенное время, к примеру, ввели пошлины. Также стараются ужесточить сдачу в аренду апартаментов.
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