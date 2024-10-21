Власти Праги запретили организованные туры по пивным барам

Мэрия Праги одобрила соответствующие поправки, которые ограничивают организованные перемещения туристов из бара в бар, нарушающие ночной покой, особенно в центре города. Власти хотят, чтобы в городе было больше цивилизованных туристов и считают, что подвыпившие толпы шумных гостей портят репутацию Праги.



Как отмечает издание, с толпами шумных туристов уже пытались справиться власти Венеции, Амстердама, Барселоны и других популярных городов. За въезд в Венецию в определенное время, к примеру, ввели пошлины. Также стараются ужесточить сдачу в аренду апартаментов.

