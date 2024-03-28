Краткосрочная аренда квартир будет жестко регулироваться по всей Европе, чтобы избежать нездоровой ситуации на рынке жилья, сдачи квартир туристам "вчерную" и неуплаты налогов. В конце февраля Европарламент принял новые нормативные акты, а латвийское Министерство экономики разрабатывает поправки к закону "О туризме". В ряде городов ЕС и США "закручивание" гаек привело к сокращению рынка краткосрочной аренды на 80%. Что будет в Латвии?
Сдачу квартир туристам "вчерную" и неуплату налогов хотят прикрыть. Вот что будет дальше
Доходный бизнес
Краткосрочная аренда весьма популярна в Европе - на этот сегмент приходится около 25% всех размещений туристов. Неприхотливые путешественники предпочитают забронировать через Airbnb, Booking или другие платформы комнату или квартиру, чем оплачивать более дорогой отель.
По данным пресс-службы Европарламента, в 2022 году в ЕС через четыре крупные онлайн-платформы (Airbnb, Booking, Expedia Group и Tripadvisor) было забронировано в общей сложности 547 миллионов ночей. Наибольшее количество гостей в 2022 году было зафиксировано в Париже (13,5 млн), за ним следуют Барселона и Лиссабон (более чем 8,5 млн) и Рим (свыше 8 млн).
В Латвии этот бизнес в ходу как у средних, так и у мелких инвесторов - если есть какие-то свободные финансы, зачастую выгоднее купить несколько квартир в центре и предлагать их туристам, чем связываться со сдачей жилья в долгосрочную аренду. Заработать на этом можно в 2-3 раза больше. Есть и специализированные фирмы, которые за комиссию (около 20% от дохода) организуют весь процесс - от размещения объекта на онлайн-площадке, до коммуникации с туристами, уборки помещений, решения вопроса с передачей ключей и т. п.
И в условиях не слишком-то интенсивного туристического потока, на который к тому же негативно повлияли пандемия и война в Украине, частные арендодатели составляют серьезную конкуренцию отелям.
По данным Европейской туристической комиссии (ETC), в целом поток туристов в регионе, иссякший во время ковида, уже вышел на уровень 2019 года, в лидерах - Южная Европа. Наибольший рост числа прибытий наблюдался в Сербии (+15%), Португалии (+11%), Черногории (+10%), Турции (+9%) и на Мальте (+8%). А вот восточноевропейские направления, граничащие с Россией, восстанавливаются медленнее: Литва (-32%), Латвия (-29%), Эстония (-27%), Финляндия (-24%).
Многомиллионный оборот
Как рассказала TVNET+ аналитик Colliers Baltics Александра Шевчук, в гостиницах Риги примерно на 12% меньше номеров, чем в краткосрочной аренде: в 72 отелях столицы 6672 комнаты, а в жилом секторе - около 7450.
Рынку присущи сезонные колебания: если в 3-м квартале 2023 года на Airbnb активно рекламировались 1443 лица, то в 4-м квартале - только 1177.
"Любой сегмент рынка имеет как положительные стороны, так и свои проблемы и недостатки, и рынок краткосрочной аренды не является исключением. Одна из наиболее выраженных проблем заключается в том, что рынок краткосрочной аренды негативно влияет на доступность квартир на рынке долгосрочной аренды: по нашим данным, более 2200 квартир в центре Риги исключены из типичного рынка аренды и используются для краткосрочной сдачи", - говорит Александра Шевчук.
- Оборот рынка краткосрочной аренды в Латвии в 2023 году составил около 46 млн евро.
- Летом 2023 года туристам было доступно свыше 3340 предложений (+30% в сравнении с 2022 годом).
- В 2023 году квартиры краткосрочно арендовали свыше 400 тысяч гостей.
- Средний годовой доход за краткосрочную аренду жилья - 15 400 евро.
Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов неоднократно призывала навести порядок на рынке краткосрочной аренды: чтобы такие услуги оказывали только сертифицированные лица, платящие налоги и соблюдающие все показания услуг по размещению.
Общеевропейская проблема
В странах же, где туризм во все времена цветет пышным цветом, эта проблема еще более острая. Там "дикий рынок" краткосрочной аренды серьезно ухудшает качество жизни местных жителей.
Еще в 2019 году Альянс европейских городов, в который входят Амстердам, Барселона, Берлин, Брюссель, Краков, Мюнхен, Париж, Валенсия, Вена и другие, обратился в Еврокомиссию с просьбой о помощи в вопросах регулирования краткосрочной аренды. Ибо "взрывной рост" глобальных платформ, таких как Airbnb, создал ряд проблем.
Городской совет Амстердама от лица европейских городов заявил, что дома должны использоваться в первую очередь для проживания. Однако из-за бума краткосрочной аренды местные жители страдают от серьезной нехватки жилых помещений для длительного проживания: там, где квартиры можно более выгодно сдавать туристам, они исчезают с рынка жилья. Из-за этого растут цены, плюс многоквартирные дома и кварталы превращаются в проходной двор, где круглосуточно снуют шумные туристы с чемоданами.
Для того, чтобы оценить масштабы бедствия, достаточно взглянуть на цифры. Как пишет портал Eurocities, в Амстердаме количество объектов краткосрочной аренды выросло с 4500 в 2013 году до 22 000 в 2017 году. В историческом районе Лиссабона Алфама более 55% квартир сдаются туристам. В центре Флоренции с 2015 года их число выросло на 60%, а в Кракове с 2014 по 2017 год - на 100%.
Местные власти пытаются с этим активно бороться. Например, в Барселоне после многолетних жалоб жителей на постоянный шум, высокие цены на съем и нехватку квартир муниципалитет наложил запрет на аренду жилья на срок менее 30 дней. В Амстердаме хозяева могут сдавать свою недвижимость не более чем на 30 ночей в год. В ряде городов и стран введено строгое лицензирование для операторов (владельцев), жилье должно иметь статус "туристического", запрещено сдавать комнаты в многоквартирных жилых домах и т. д. Короче, делается все, чтобы туристы обитали в отелях, а не у частников. Аналогичные процессы происходят и в США, причем все это сопровождается многочисленными судебными исками.
Новые правила игры
Однако вскоре ситуация в Европе будет приведена к единому знаменателю. В конце февраля Европарламент принял регламент, призванный сделать сектор краткосрочной аренды более прозрачным. Меры включают:
- Регистрацию владельцев. Владельцы недвижимости для краткосрочной аренды должны пройти процедуру регистрации в местных органах власти и внести свои объекты в официальный регистр, получив уникальный идентификационный номер.
- Достоверность информации. Онлайн-платформы должны проверять точность сведений о недвижимости и ее владельце, а также проводить выборочные проверки. Власти смогут приостановить регистрацию, удалить несоответствующие списки или наложить штрафы на платформы или арендодателей.
- Обмен данными. Онлайн-платформы обязаны ежемесячно обмениваться данными с компетентными органами (налоговым ведомством). Передаваться будет информация о владельце недвижимости, конкретном адресе, количестве гостей и ночей и т. п.
Как рассказали TVNET+ в Министерстве экономики, сейчас ведется работа над поправками к закону "О туризме" и созданием регистра, призванного упорядочить рынок краткосрочной аренды: должно быть дано точное определение услуг краткосрочной аренды, а также обозначены требования к поставщикам.
Окончательное решение о создании регистра должно принять правительство: до конца 2024 года Минэкономики предоставит обоснование и расчеты - надо ли создавать новую базу данных или адаптировать существующие. А Еврокомиссия до конца июня разработает общую техническую спецификацию для регистра краткосрочной аренды.
В Министерстве отмечают, что предоставление услуг краткосрочной аренды уже регулируется рядом существующих нормативных актов: это касается режима уплаты налогов, правил строительства и пожарной безопасности, правил о декларировании иностранцев и т. п.
Что касается новых требований, то будет предусмотрен переходный период. В целом же регламент Европарламента должен быть реализован в течение двух лет с момента утверждения.
Рынок сузится
Как все эти метаморфозы отразятся на ценах на краткосрочную аренду жилья?
Аналитик Colliers Baltics Александра Шевчук отмечает, что часть собственников не захочет регистрировать свое жилье и уйдет с рынка, однако насколько их будет много, судить сложно. По словам эксперта, в Нью-Йорке после введения строгих ограничений (обязательная регистрация, одновременное проживание не более 2 гостей, обязательное присутствие в жилье собственника в период аренды и т. д.) предложение объектов краткосрочной аренды сократилось на 80%. Аналогично было в Барселоне и Берлине, где часть жилья ушла с рынка после принятия ограничений. Однако похоже, что рынок краткосрочной аренды в Берлине уже стабилизировался и демонстрирует тенденцию к росту в последние годы.
Что касается цен в Латвии, то, по словам эксперта, за последние 3 года цены на рынке краткосрочной аренды выросли. В самый загруженный месяц летнего сезона 2023 года - июль - средняя дневная плата за жилье в Риге составила 79 евро (+3% по сравнению с 2022 годом и +32% в сравнении с 2021 годом). В январе жилье стоило в среднем 62 евро, (+15% по сравнению с данными 2022 года и +32% по сравнению с данными 2021 года).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!