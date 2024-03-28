Сдачу квартир туристам "вчерную" и неуплату налогов хотят прикрыть. Вот что будет дальше

Как рассказали TVNET+ в Министерстве экономики, сейчас ведется работа над поправками к закону "О туризме" и созданием регистра, призванного упорядочить рынок краткосрочной аренды: должно быть дано точное определение услуг краткосрочной аренды, а также обозначены требования к поставщикам.

Окончательное решение о создании регистра должно принять правительство: до конца 2024 года Минэкономики предоставит обоснование и расчеты - надо ли создавать новую базу данных или адаптировать существующие. А Еврокомиссия до конца июня разработает общую техническую спецификацию для регистра краткосрочной аренды.

В Министерстве отмечают, что предоставление услуг краткосрочной аренды уже регулируется рядом существующих нормативных актов: это касается режима уплаты налогов, правил строительства и пожарной безопасности, правил о декларировании иностранцев и т. п.

Что касается новых требований, то будет предусмотрен переходный период. В целом же регламент Европарламента должен быть реализован в течение двух лет с момента утверждения.

Рынок сузится

Как все эти метаморфозы отразятся на ценах на краткосрочную аренду жилья?



Аналитик Colliers Baltics Александра Шевчук Фото: пресс-фото Colliers Baltics

Аналитик Colliers Baltics Александра Шевчук отмечает, что часть собственников не захочет регистрировать свое жилье и уйдет с рынка, однако насколько их будет много, судить сложно. По словам эксперта, в Нью-Йорке после введения строгих ограничений (обязательная регистрация, одновременное проживание не более 2 гостей, обязательное присутствие в жилье собственника в период аренды и т. д.) предложение объектов краткосрочной аренды сократилось на 80%. Аналогично было в Барселоне и Берлине, где часть жилья ушла с рынка после принятия ограничений. Однако похоже, что рынок краткосрочной аренды в Берлине уже стабилизировался и демонстрирует тенденцию к росту в последние годы.

Что касается цен в Латвии, то, по словам эксперта, за последние 3 года цены на рынке краткосрочной аренды выросли. В самый загруженный месяц летнего сезона 2023 года - июль - средняя дневная плата за жилье в Риге составила 79 евро (+3% по сравнению с 2022 годом и +32% в сравнении с 2021 годом). В январе жилье стоило в среднем 62 евро, (+15% по сравнению с данными 2022 года и +32% по сравнению с данными 2021 года).

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