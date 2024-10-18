Пт, 18.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Комета Цзыцзиньшань-Atlas навсегда прощается с Землей

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Комета Цзыцзиньшань-Atlas
Комета Цзыцзиньшань-Atlas Фото: Foto: Latvijas Televīzija

Комета Цзыцзиньшань-ATLAS, которая недавно появилась на небосклоне, стремительно удаляется от Земли. Эти выходные - последняя возможность увидеть ее вживую, прежде чем она исчезнет навсегда. Астрономы уверены: это уникальное событие, ведь такие небесные гости появляются крайне редко.

Виталий Кузьмов, астроном из Латвийского университета, готовит телескоп для наблюдений. Сегодня вечером ожидается большой наплыв людей, желающих поймать момент.

"Эта комета в последний раз пролетала мимо нашей планеты, когда по Земле ходили динозавры - около 30-40 миллионов лет назад", рассказывает Кузьмов.

Комету обнаружили в 2023 году две обсерватории, одна в Китае, другая в Южной Африке, и с тех пор она привлекает к себе все больше внимания.

Наблюдать комету можно невооруженным глазом, но только если у вас острое зрение и подходящие условия. Для большинства людей проще поймать ее через объектив камеры или через телескоп. Уже на следующей неделе ее яркость сильно снизится, и увидеть комету будет практически невозможно.

"Сейчас скорость кометы достигает 70 км/с, что позволит ей покинуть солнечную систему навсегда, - объясняет Кузьмов. - Раньше мы предполагали, что она вернется через миллионы лет, но теперь ясно, что этого не произойдет".

Лучшая возможность увидеть комету - сразу после захода солнца в западной части неба. К 10 часам вечера она исчезнет из поля видимости. Этот момент - действительно уникальный, и те, кто успеет ее увидеть, станут свидетелями редчайшего явления.

"Ощущения невероятные, - делится впечатлениями Даига Калниня, одна из зрителей.

- Видеть то, что последний раз могли наблюдать только динозавры, и знать, что больше никто это не увидит - это потрясающе".

Подобные кометы появляются редко - примерно раз в 15-20 лет. Уже в следующем январе можно будет ожидать нового небесного гостя в небе над Латвией.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх