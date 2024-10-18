Комета Цзыцзиньшань-Atlas навсегда прощается с Землей

Виталий Кузьмов, астроном из Латвийского университета, готовит телескоп для наблюдений. Сегодня вечером ожидается большой наплыв людей, желающих поймать момент.

"Эта комета в последний раз пролетала мимо нашей планеты, когда по Земле ходили динозавры - около 30-40 миллионов лет назад", рассказывает Кузьмов.

Комету обнаружили в 2023 году две обсерватории, одна в Китае, другая в Южной Африке, и с тех пор она привлекает к себе все больше внимания.

Наблюдать комету можно невооруженным глазом, но только если у вас острое зрение и подходящие условия. Для большинства людей проще поймать ее через объектив камеры или через телескоп. Уже на следующей неделе ее яркость сильно снизится, и увидеть комету будет практически невозможно.

"Сейчас скорость кометы достигает 70 км/с, что позволит ей покинуть солнечную систему навсегда, - объясняет Кузьмов. - Раньше мы предполагали, что она вернется через миллионы лет, но теперь ясно, что этого не произойдет".

Лучшая возможность увидеть комету - сразу после захода солнца в западной части неба. К 10 часам вечера она исчезнет из поля видимости. Этот момент - действительно уникальный, и те, кто успеет ее увидеть, станут свидетелями редчайшего явления.

"Ощущения невероятные, - делится впечатлениями Даига Калниня, одна из зрителей.

- Видеть то, что последний раз могли наблюдать только динозавры, и знать, что больше никто это не увидит - это потрясающе".

Подобные кометы появляются редко - примерно раз в 15-20 лет. Уже в следующем январе можно будет ожидать нового небесного гостя в небе над Латвией.

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