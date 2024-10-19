Недобросовестные водители ищут возможность покататься бесплатно. Как защитить пользователей каршеринга?

Иначе может произойти так, что автомобилем завладеет кто-то другой, кто не хочет платить за аренду, или даже люди, у которых нет прав или которые находятся в состоянии слишком сильного опьянения, отмечает передача.

Например, предприятие Car guru столкнулось с несколькими десятками случаев, когда каршеринговые автомобили предприятия таким образом берут без разрешения.

Как уже сообщалось, женщине от предприятия Bolt Drive выставили счет за разбитую каршеринговую машину в размере нескольких тысяч евро, хотя она не была за рулем.

В случае, если пользователь после окончания поездки констатирует, что автомобиль не был закрыт и активно используется, Bolt Drive призывает в первую очередь связаться с Государственной полицией и проинформировать ее о местонахождении машины, а потом проинформировать о ситуации службу поддержки клиентов Bolt Drive.

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