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Aleksandrs Ovsjaņņikovs

Недобросовестные водители ищут возможность покататься бесплатно. Как защитить пользователей каршеринга?

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Каждый, кто использует услуги каршеринга, должен принять во внимание, что нужно не только завершить поездку, но и закрыть двери машины, сообщает передача Panorāma.

Иначе может произойти так, что автомобилем завладеет кто-то другой, кто не хочет платить за аренду, или даже люди, у которых нет прав или которые находятся в состоянии слишком сильного опьянения, отмечает передача.

Например, предприятие Car guru столкнулось с несколькими десятками случаев, когда каршеринговые автомобили предприятия таким образом берут без разрешения.

Как уже сообщалось, женщине от предприятия Bolt Drive выставили счет за разбитую каршеринговую машину в размере нескольких тысяч евро, хотя она не была за рулем.

В случае, если пользователь после окончания поездки констатирует, что автомобиль не был закрыт и активно используется, Bolt Drive призывает в первую очередь связаться с Государственной полицией и проинформировать ее о местонахождении машины, а потом проинформировать о ситуации службу поддержки клиентов Bolt Drive.

Подробнее смотрите в сюжете!

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