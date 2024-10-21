Компания Bolt Drive заблокировала более 100 пользователей. За что можно лишиться профиля?

Также Bolt Drive ввел более строгие штрафы за превышение скорости для пользователей, которые составляют до 250 евро.

Водители, виновные в авариях, пойманные за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или позволившие третьим лицам использовать свой профиль, навсегда блокируются на платформе.

Что делать, если произошло ДТП во время поездки на автомобиле Bolt Drive

Условия использования Bolt Drive, как и традиционный прокат автомобилей, предусматривают, что арендодатель несет ответственность за все, что происходит с автомобилем во время аренды.

В случае, если произошло ДТП или автомобиль был украден и за рулем находится постороннее лицо, компания предлагает клиентам действовать так же, как и с личным автомобилем - сначала обратиться в полицию, затем сфотографировать повреждения автомобиля и сообщить через приложение в службу поддержки.

Если пользователь попал в аварию по своей вине, то ему придется покрыть самориск в размере до 750 евро. Но если пользователь попал в автомобильную аварию по вине третьего лица, то ему не придется платить за убытки - все убытки будут покрыты страховкой третьего лица.

В случае, если пользователь стал причиной автомобильной аварии из-за агрессивного стиля вождения, превышения скорости или алкогольного опьянения, то водитель должен покрыть все расходы, связанные с ДТП, ему также нужно будет заплатить дополнительный штраф в 2000 евро, а профиль пользователя блокируется без возможность когда-либо восстановить его.

Если пользователь станет причиной ДТП и не проинформирует об этом Bolt и соответствующие службы, а покинет место происшествия, то на него налагается штраф в размере до 3000 евро.

Также он должен будет возместить весь ущерб, связанный с ДТП. В этом случае профиль пользователя блокируется навсегда.

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