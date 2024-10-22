Американские СМИ сообщили в субботу, 19 октября, что правительство США расследует возможную утечку разведывательной информации. Секретные документы, датированные 15 и 16 октября, с пятницы циркулируют в Интернете и первоначально были опубликованы на платформе Telegram, сообщила американская телекомпания CNN.

Пока неизвестно, как именно произошла утечка документов, заявил в понедельник директор по коммуникациям Белого дома Джон Кёрби.

Министерство обороны США проводит расследование инцидента. Пока невозможно сказать, произошла утечка или хакерская атака. На данный момент нет никаких признаков того, что в интернет попадут еще какие-либо документы подобного рода.

Президент "по-прежнему глубоко обеспокоен любой утечкой секретной информации на публику, этого не должно происходить, и это неприемлемо", - пояснил Кирби.

"Вы можете быть уверены, что он будет активно следить за ходом расследования, чтобы выяснить, как это произошло", - добавил Кирби.

Человек, знакомый с этим вопросом, подтвердил подлинность документов, сообщает CNN. Новостной портал Axios сообщил, что аккаунт в Telegram, о котором идет речь, регулярно публикует проиранский контент.

Две недели назад иранские Стражи революции выпустили по Израилю около 200 баллистических ракет. Израиль пообещал нанести ответный удар, но пока неизвестно, когда и как он будет нанесен.

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