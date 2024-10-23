Гордон Рамзи назвал две ошибки при готовке макарон

Большинство домашних поваров отваривают макароны, а затем отбрасывают их через дуршлаг, но это не рекомендуется - так же как разламывание спагетти или промывка макарон водой. На своем YouTube-канале Рамзи призвал лишь частично сцедить макароны, а затем закончить готовить их на сковороде с соусом. Это позволит соусу проникнуть в лапшу и усилить вкус.

В сковороде помимо соуса уже могут находиться заранее приготовленные овощи или мясо. Также к соусу можно добавить немного воды из кастрюли, в которой варились макароны, что сделает соус темнее благодаря крахмалу, попавшему туда из пасты. Однако будьте осторожны, чтобы не ошпариться кипятком.

Вторая ошибка, на которую указывает шеф-повар, - перекладывание всех макарон на сковороду. Таким образом, можно нарушить баланс, который требует, чтобы макароны не перебивали вкус соуса, овощей ил мяса.

Рамзи рекомендует перекладывать пасту из кастрюли в сковороду частями, перемешивая, чтобы оценить вкус получившегося блюда и понять, стоит ли добавить еще макарон.

Учтите, что действовать придется быстро, чтобы результат не пострадал от переваренной пасты, ведь та часть, которая ждет своей очереди в кастрюле, продолжает готовиться.

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Видео: Гордон Рамзи об ошибках при приготовлении пасты

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