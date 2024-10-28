Тема строительства котельной на границе Плявниеки, о которой уже писал TVNET+ получила продолжение. Так как на объекте планируется сжигать щепу и топливо, полученное из мусорных отходов, проект вызвал протест эко-активистов. И хотя изначально "глас народа" учитывать не предполагалось, в итоге Рижская дума объявила общественное обсуждение. Как выяснил TVNET+, подобные котельные и регенерационные станции планируется строить в Латвии повсеместно: ведь в мусороперерабатывающий бизнес инвестированы миллионы. По мнению некоторых организаций, не исключен и ввоз отходов из-за рубежа.

Согласно территориальному плану Риги, земельный участок по улице Крустпилс, 17 к-1, находится в зоне промышленной застройки, в районе Шкиротавы, недалеко от ротационного круга Славу, в квартале между улицами Лубанас, Крустпилс и Катлакална.

Проект предусматривает строительство модульной котельной на биотопливе номинальной мощностью 2 МВт. В качестве основного топлива будет использоваться твердая биомасса (древесная щепа) с годовым потреблением 7920 т/год или 1 т/час. Предусмотрено и совместное сжигание топлива, полученного из отходов (NAIK - No atkritumiem iegūtais kurināmais) – до 10% от общего объема или до 792 тонн в год. Произведенная тепловая энергия предназначена для продажи и передачи в теплосети AS RĪGAS SILTUMS.

Рижанам предлагается принять участие в общественном обсуждении, которое продлится до 14 ноября. А 31 октября в 16 часов на самом объекте состоится собрание с участием застройщика.

Почему проект вызвал протесты активных жителей Плявниеки?