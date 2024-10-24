Минздрав: около 30% ВИЧ-инфицированных в Латвии не знают, что больны

В четверг Минзрав встретился с неправительственными организациями AGIHAS - atbalsta biedrību cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV ("AGIHAS - общество поддержки людей, живущих с ВИЧ") и Dia+Logs, чтобы обсудить стратегии по снижению распространения ВИЧ, заболеваний, передающихся половым путем (STS), гепатитов В и С, продвижению тестирования и улучшению доступа к медицинскому обслуживанию.

Представители неправительственных организаций подчеркнули свою готовность более активно участвовать в этой деятельности, но в то же время указали, что для этой деятельности им нужна поддержка.

Например, наличие помещения или приобретение нового автобуса, поскольку Dia+Logs предоставляет услуги мобильного пункта в Риге и Рижском районе. Они предоставляют консультации, экспресс-тесты, обмен шприцев и раздачу презервативов, что является важной частью мер, направленных на снижение распространения инфекций в обществе.

Минзрав продолжит оценивать возможности расширения масштабов тестирования. Планируется поощрять участие семейных врачей и медсестер в уходе за хроническими больными и уточнить условия выписки рецептов, подчеркнул на встрече министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Сотрудничество пациента с врачами играет важную роль в лечении ВИЧ-инфекции. В Латвийском центре инфекционных заболеваний имеется консультационный кабинет, где пациенты с ВИЧ и их родственники получают консультации и поддержку перед началом лечения.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) также предоставляет услуги специалистов, которые помогают пациентам с ВИЧ получить и продолжить лечение. Эти услуги необходимо расширять, а также повышать доступность информации о паллиативных услугах, считают в министерстве.

Также будет проведено исследование для более точного определения распространенности ВИЧ в Латвии и выявления препятствий, которые мешают людям заниматься лечением. В министерстве надеются, что это позволит лучше понять основные проблемы.

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