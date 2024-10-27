Составлен портрет жертвы телефонных мошенников

Инвестиционное мошенничество составляет почти 40% случаев в Литве, тогда как в Латвии оно составляет лишь 20%. Жертвы мошенников в основном попадаются в социальных сетях, где много заманчивой рекламы с обещаниями быстрого обогащения.

Энтузиаст технологий Элвис Страздиньш помог сотрудникам правоохранительных органов выявить и поймать телефонных мошенников в Латвии. Его наблюдения заключаются в том, что на самом деле большое количество жертв мошенников вообще не фигурируют в официальной статистике и они гораздо моложе, чем может показаться.

"Реальная статистика колл-центров, которые были задержаны полицией, показывает, что 30-39-летних обмануть легче всего. Все эти мифы о том, что пенсионеров, бабушек обманывают, - эти сообщения легче продать, потому что никому не интересны молодые люди, которых обманывают. Сами дураки, читаю я в комментариях. И мамы тоже чаще сообщают, ничего постыдного, обращаются в полицию. 30-39-летние, уверенные в себе, никогда не смирятся с тем, что они дураки, что кто-то считает их глупыми", - отметил Элвис Страздиньш.

Преступникам особенно легко обманывать людей из-за их повседневной спешки и привычки совершать несколько действий одновременно, не читая текста сообщения.

"Люди в этом возрасте уверены, что их невозможно обмануть, это самый большой минус, которым пользуются мошенники, - эта их уверенность в себе", добавил Страздиньш.

По данным полиции, число жертв мошенничества растет, но многие люди по-прежнему понимают, что их обманывают, и активно сообщают о попытках мошенников обогатиться.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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