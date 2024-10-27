В среднем жертвы мошенничества в странах Балтии теряют около 3 000 евро. Однако тенденции в том, как обманывают людей, различны. Если в Латвии и Эстонии деньги похищают с помощью телефонных мошенников, то в Литве люди часто попадаются на обещания заработать много денег на поддельных финансовых платформах. По официальной статистике, чаще всего жертвами становятся пенсионеры, а молодые люди предпочитают не говорить о том, что попали в ловушки мошенников. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Составлен портрет жертвы телефонных мошенников
По подсчетам банков, средней жертвой телефонных мошенников в Латвии является женщина пенсионного возраста, а потерянные суммы начинаются от 3000 евро.
Банки создали в Латвии портрет человека, который чаще всего "попадает в лапы" телефонных мошенников. В 50% случаев это люди пенсионного возраста, говорящие по-латышски, причем наибольшие суммы теряют женщины.
Исследования SEB-банка показывают, что основным видом мошенничества в странах Балтии является получение данных или фишинг. Это текстовое сообщение или электронное письмо якобы от телекоммуникационной компании, банка, курьерской компании или какой-либо другой организации. Пользователя убеждают, чтобы он нажал на кнопку и прошел по поддельной ссылке.
Такие схемы мошенничества легче подготовить и они нацелены на большое количество людей, поэтому всегда найдется кто-то, кто откроет прикрепленную ссылку и передаст свои данные.
Также становится все более популярным обращаться к жертвам по телефону, эмоционально "обрабатывать" их, создавая панику и стресс с целью принятия в спешке ошибочных решений.
"Различия, которые мы видим, заключаются в схемах мошенничества. Если в Латвии и Эстонии явно классические телефонные мошенничества, когда "представители" служб безопасности выдают себя за банки, то в Литве мы видим, что там больше внимания уделяется инвестиционному мошенничеству, которое доминирует над телефонным мошенничеством", - отметил Марсис Пелцис, представитель SEB-банка.
Инвестиционное мошенничество составляет почти 40% случаев в Литве, тогда как в Латвии оно составляет лишь 20%. Жертвы мошенников в основном попадаются в социальных сетях, где много заманчивой рекламы с обещаниями быстрого обогащения.
Энтузиаст технологий Элвис Страздиньш помог сотрудникам правоохранительных органов выявить и поймать телефонных мошенников в Латвии. Его наблюдения заключаются в том, что на самом деле большое количество жертв мошенников вообще не фигурируют в официальной статистике и они гораздо моложе, чем может показаться.
"Реальная статистика колл-центров, которые были задержаны полицией, показывает, что 30-39-летних обмануть легче всего. Все эти мифы о том, что пенсионеров, бабушек обманывают, - эти сообщения легче продать, потому что никому не интересны молодые люди, которых обманывают. Сами дураки, читаю я в комментариях. И мамы тоже чаще сообщают, ничего постыдного, обращаются в полицию. 30-39-летние, уверенные в себе, никогда не смирятся с тем, что они дураки, что кто-то считает их глупыми", - отметил Элвис Страздиньш.
Преступникам особенно легко обманывать людей из-за их повседневной спешки и привычки совершать несколько действий одновременно, не читая текста сообщения.
"Люди в этом возрасте уверены, что их невозможно обмануть, это самый большой минус, которым пользуются мошенники, - эта их уверенность в себе", добавил Страздиньш.
По данным полиции, число жертв мошенничества растет, но многие люди по-прежнему понимают, что их обманывают, и активно сообщают о попытках мошенников обогатиться.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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