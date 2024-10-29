Суд огласил приговор по делу об убийстве Бункуса: фигуранты получили большие сроки

Прокурор Алдис Ласманис сообщил агентству LETA, что у всех троих обвиняемых по делу об убийстве Бункуса в ноябре истекает максимальный срок содержания под стражей. Это означает, что к этому времени в суде должен быть вынесен полный приговор, иначе содержание обвиняемых под стражей будет прекращено.

С момента заключения под стражу Ульман и Бабенко неоднократно просили суд пересмотреть вопрос об их освобождении под залог, но суд неизменно отклонял их просьбы.

Организатору убийства обвинение не предъявлено, так как он умер насильственной смертью. Им был криминальный авторитет Геннадий Валягин, в свое время осужденный по делу влиятельной преступной группировки Ивана Харитонова. Он был застрелен в марте 2022 года в рижском микрорайоне Плявниеки.

Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал на своем автомобиле мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства недалеко от места происшествия был найден сожженный автомобиль с поддельными номерными знаками.

RUS TVNET уже сообщал, что Михаил Ульман, которого обвиняют в организации убийства, воспользовался возможностью сказать последнее слово в этом долгом и сложном процессе.

"Я искренне верю в беспристрастность и независимость суда. За эти годы я стал инвалидом, пытаясь доказать свою невиновность. Я очень надеюсь на вердикт, подтверждающий, что на скамье подсудимых оказались не те люди. Пожалуйста, не совершайте ошибку, которая может стоить мне жизни в моем возрасте", - сказал Михаил Ульман в своем последнем слове.

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