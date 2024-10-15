Видео Дело об убийстве Бункуса: только Михаил Ульман сказал последнее слово

Лишь Михаил Ульман, которого обвиняют в организации убийства, воспользовался возможностью сказать последнее слово в этом долгом и сложном процессе.

Двое других подсудимых - Александр Бабенко и Виктор Кривошей - выразили свое недовольство тем, что у них не было достаточно времени на подготовку.

"Я искренне верю в беспристрастность и независимость суда. За эти годы я стал инвалидом, пытаясь доказать свою невиновность. Я очень надеюсь на вердикт, подтверждающий, что на скамье подсудимых оказались не те люди. Пожалуйста, не совершайте ошибку, которая может стоить мне жизни в моем возрасте", - сказал Михаил Ульман в своем последнем слове.

​Судебное заседание длилось всего около часа и завершилось сообщением о том, что решение ожидается в конце месяца. Прокурор удовлетворен тем, что эта фаза судебного разбирательства была завершена.

Мать убитого Мартиньша Бункуса считает, что подсудимые виновны и заслуживают тюремного заключения, которого требует прокурор.

Прокурор Римантс Кузма потребовал для обвиняемого в убийстве гражданина России Виктора Кривошея пожизненного заключения с пробационным надзором на три года.

Для обвиняемых в заказе убийства бизнесменов - Александра Бабенко 1961 года рождения и Михаила Ульмана 1953 года рождения - прокурор потребовал по 20 лет лишения свободы с пробационным надзором на три года и конфискацией имущества - недвижимости, автомобилей и долей в компаниях.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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