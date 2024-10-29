Прокремлевского активиста Юрия Алексеева постановили принудительно доставить в суд в рамках еще одного судебного процесса, сообщили агентству LETA в Рижском окружном суде.
Сбежавшему в Беларусь Алексееву назначен принудительный привод в суд по еще одному делу
Решение было обжаловано в Верховном суде, который частично отменил решение окружного суда, в частности, в силу вступил назначенный окружным судом приговор о тюремном сроке, а повторно окружной суд должен рассмотреть только ту часть дела, в которой он был оправдан.
На назначенное на вторник заседание суда Алексеев не явился и о причинах не сообщил. Судебная коллегия призвала неявку неоправданной, рассмотрение дела отложила и применила к нему процессуальную меру принуждения - принудительный привод. Следующее заседание суда запланировано на 14:30 30 января 2025 года.
В открытых отчетах Службы государственной безопасности (VDD) Алексеев фигурирует как прокремлевский или пророссийский политический активист.
Уголовное дело расследовала Служба государственной безопасности, которая ранее сообщила, что уголовное дело было возбуждено 29 ноября 2017 года в связи с комментариями, призывающими к "уничтожению всех потомков фашистов", к которым, согласно комментарию, относятся представители нескольких национальностей, а также против языка одного народа, называя его "фашистским".
По данным VDD, Алексеев также распространял в интернете контент, направленный на возбуждение ненависти или вражды между представителями разных национальностей, как минимум с 1 октября 2016 года по 7 декабря 2017 года.
В ходе обыска у Алексеева были обнаружены боеприпасы к огнестрельному оружию, на которое у него не было разрешения, а также материалы с детской порнографией.
С 2005 по 2009 год Алексеев был избран в депутаты Рижской думы от Русского союза Латвии. Он основал интернет-портал imhoclub.lv, который на протяжении нескольких лет служил площадкой для распространения публикаций лиц, связанных с реализацией российской политики соотечественников.
В Курземском районном суде в Вентспилсе сейчас находится еще одно уголовное дело о деятельности, направленной против суверенитета Латвии, по которому обвиняются три человека - Алексеев и двое неграждан.
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