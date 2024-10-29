Сбежавшему в Беларусь Алексееву назначен принудительный привод в суд по еще одному делу

Решение было обжаловано в Верховном суде, который частично отменил решение окружного суда, в частности, в силу вступил назначенный окружным судом приговор о тюремном сроке, а повторно окружной суд должен рассмотреть только ту часть дела, в которой он был оправдан.

На назначенное на вторник заседание суда Алексеев не явился и о причинах не сообщил. Судебная коллегия призвала неявку неоправданной, рассмотрение дела отложила и применила к нему процессуальную меру принуждения - принудительный привод. Следующее заседание суда запланировано на 14:30 30 января 2025 года.

В открытых отчетах Службы государственной безопасности (VDD) Алексеев фигурирует как прокремлевский или пророссийский политический активист.

Уголовное дело расследовала Служба государственной безопасности, которая ранее сообщила, что уголовное дело было возбуждено 29 ноября 2017 года в связи с комментариями, призывающими к "уничтожению всех потомков фашистов", к которым, согласно комментарию, относятся представители нескольких национальностей, а также против языка одного народа, называя его "фашистским".