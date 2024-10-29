Видео Посетители Сигулды встревожены опасной инфраструктурой

Если подняться по ступеням, которые находятся за Гутманьалой, можно поймать экстремальные ощущения. Некоторые ступени отсутствуют, другие оставлены рядом, местами они двигаются и скрипят.

"Не нравится. Все ступеньки сломаны. Довольно много ходили и наверное нет такого маршрута, на котором бы что-нибудь не было сломано", - комментирует опрошенная передачей посетительница природных троп.

Инфраструктура природных троп была построена 11 лет назад, но была рассчитана на 5 лет.

Для восстановления инфраструктуры троп парка Гауя, необходимо примерно 5 миллионов евро. В данный момент в год в содержание и восстановление вкладывается всего 300 000 евро.

Мужчина, который занимается торговлей недалеко от Гутманьалы, рассказал, что недавно один человек сильно травмировался.

"Была скорая помощь и долго там стояла", - рассказал он.

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