За наслаждением природой и прогулками по долине Гауи люди ездят в Сигулду круглый год, но, конечно, самый больной наплыв посетителей наблюдается именно осенью. Однако, гуляя по природным тропам, не везде можно увидеть вершины деревьев. Местами инфраструктура троп ухудшилась до такой степени, что посетители стали беспокоиться о своей безопасности, сообщает передача Bez Tabu.
Видео ⟩ Посетители Сигулды встревожены опасной инфраструктурой
Если подняться по ступеням, которые находятся за Гутманьалой, можно поймать экстремальные ощущения. Некоторые ступени отсутствуют, другие оставлены рядом, местами они двигаются и скрипят.
"Не нравится. Все ступеньки сломаны. Довольно много ходили и наверное нет такого маршрута, на котором бы что-нибудь не было сломано", - комментирует опрошенная передачей посетительница природных троп.
Инфраструктура природных троп была построена 11 лет назад, но была рассчитана на 5 лет.
Для восстановления инфраструктуры троп парка Гауя, необходимо примерно 5 миллионов евро. В данный момент в год в содержание и восстановление вкладывается всего 300 000 евро.
Мужчина, который занимается торговлей недалеко от Гутманьалы, рассказал, что недавно один человек сильно травмировался.
"Была скорая помощь и долго там стояла", - рассказал он.
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