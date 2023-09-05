Выделено 41,3 млн евро на устранение чрезвычайной ситуации в здравоохранении

Как указывает Министерство здравоохранения, в 2022 и 2023 годах увеличилось число пациентов, доставленных в больницу бригадами Службы неотложной медицинской помощи, кроме того, изменилась доля пациентов, самостоятельно прибывающих в приемные отделения: в среднем каждый месяц 60% пациентов доставляются скорой помощью, а 40% прибывают самостоятельно, что свидетельствует о недоступности амбулаторной помощи.

Кроме того, в настоящее время по некоторым видам услуг очередь на диагностические обследования превышает несколько месяцев. Например, среднее время ожидания магнитно-резонансной томографии составляет 173 рабочих дня, ультразвукового исследования - 115 рабочих дней, допплерографии - 114 рабочих дней. Самые длительные сроки ожидания на консультации специалистов наблюдаются в гастроэнтерологии - 124 рабочих дня, эндокринологии - 115 рабочих дней и гематологии - 104 рабочих дня.

Что касается услуг дневных стационаров, то самые длительные сроки ожидания составляют 171 рабочий день для пациентов с хронической болью, 170 рабочих дней для офтальмологической хирургической помощи и 70 рабочих дней в отоларингологии для взрослых. Среднее время ожидания реабилитационных услуг, в том числе в дневных стационарах, составляет от 98 до 120 рабочих дней.