"У меня был прекрасный телефонный разговор с президентом Трампом, и я поздравил его с исторической уверенной победой - его прекрасная кампания сделала этот результат возможным. Я благодарю его семью и команду за прекрасную работу", - написал в Telegram Зеленский.

Он добавил, что они договорились поддерживать тесный диалог и развивать двустороннее сотрудничество.

"Сильное и непреклонное лидерство США важно для всего мира", - подчеркнул президент Украины.

Как уже сообщалось, победа Трампа на выборах привела к возросшим опасениям, что США могут снизить помощь Украине.

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