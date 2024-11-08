Переедет ли Мелания в Белый дом вслед за Трампом? Скорее всего, нет

"Если Мелания снова станет первой леди, люди, естественно, ожидают, что она переедет в Белый дом и будет выполнять обязанности первой леди", - рассказал изданию PEOPLE источник, близкий к семье Трампа.

Однако 54-летняя Мелания мало заинтересована в переезде на Пенсильвания-авеню, 1600, продолжил источник.

"Да, у нее есть собственная квартира в Вашингтоне, есть дома в Нью-Йорке и [резиденция. - Прим. ред.] Мар-а-Лаго в Палм-Бич, - говорит источник. - Я имею в виду, что она будет проводить время во всех этих местах".

Фото: REUTRS/Scanpix

Однако когда речь заходит о том, сделает ли Мелания Белый дом своим основным местом жительства, источник говорит: "Я так не думаю".

18-летний Бэррон Трамп сейчас учится на первом курсе Нью-Йоркского университета, и Мелания наверняка захочет проводить больше времени с сыном.