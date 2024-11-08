С победой Дональда Трампа на президентских выборах в США его жена Мелания вновь становится первой леди. Вернется ли она в Белый дом, чтобы жить в нем вместе с супругом, или же будет появляться там только для выполнения своих обязанностей первой леди?
Переедет ли Мелания в Белый дом вслед за Трампом? Скорее всего, нет
"Если Мелания снова станет первой леди, люди, естественно, ожидают, что она переедет в Белый дом и будет выполнять обязанности первой леди", - рассказал изданию PEOPLE источник, близкий к семье Трампа.
Однако 54-летняя Мелания мало заинтересована в переезде на Пенсильвания-авеню, 1600, продолжил источник.
"Да, у нее есть собственная квартира в Вашингтоне, есть дома в Нью-Йорке и [резиденция. - Прим. ред.] Мар-а-Лаго в Палм-Бич, - говорит источник. - Я имею в виду, что она будет проводить время во всех этих местах".
Однако когда речь заходит о том, сделает ли Мелания Белый дом своим основным местом жительства, источник говорит: "Я так не думаю".
18-летний Бэррон Трамп сейчас учится на первом курсе Нью-Йоркского университета, и Мелания наверняка захочет проводить больше времени с сыном.
"Как бы Мелания ни любила Мар-а-Лаго и свою жизнь в Палм-Бич, она будет проводить больше времени в Нью-Йорке со своим сыном, который для нее важнее всего остального", - сказал источник о предстоящих месяцах в жизни новой первой леди.
"Да, она будет присутствовать на официальных мероприятиях Белого дома, на которых ее попросят присутствовать - как и в прошлом. Мелания знает, что делать, но у нее есть свои взгляды, которые не изменятся", - отметил источник.
Другой источник, друг семьи Трампа, сообщил People, что бывшая первая леди будет избегать прежнего адреса, по которому она жила, когда ее муж был президентом с 2017 по 2021 год.
"Она определенно не вернется в Вашингтон, чтобы там жить, - уверен источник. - Она продолжит ездить между Флоридой и Нью-Йорком".
С тех пор как Мелания покинула Белый дом в 2020 году, она была свободна от "жесткого общественного контроля, который ей не нравится", подчеркнул источник. "У нее всегда будет своя жизнь, далекая от политики. Она стискивает зубы и делает то, что должна", - заключил источник.
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