Кто-то переместил в космосе старейший британский спутник. Но кто и зачем, неизвестно

Официальные, хотя и неполные, записи о состоянии Skynet-1A говорят о том, что окончательное управление было передано американцам, когда «Окхенджер» потерял спутник из вида в июне 1977 года.

Но каким бы образом «Скайнет-1А» ни оказался там, где он сейчас, так или иначе ему позволили «умереть» в весьма неудобном месте, в то время как на самом деле его следовало отогнать на «орбитальное кладбище».

Так называют область, расположенную на еще более высокой орбите, где старый космический хлам не рискует столкнуться с действующими телекоммуникационными спутниками.

Сейчас «кладбище» — стандартная практика, но кто же думал в 1970-е годы о том, что в космосе будут горы мусора.

Инженеры с прототипом роботизированной руки для борьбы с космическим мусором Фото: Astroscale

С тех пор отношение к этому изменилось, поскольку космическое пространство становится перегруженным.

В районе 105 градусов западной долготы, где находится Skynet-1A, активные спутники до четырех раз в день видят его в пределах 50 км от своей позиции.

И хотя кажется, что это достаточно большое расстояние, при той скорости, с которой движутся эти неработающие объекты, такая близость начинает вызывать беспокойство.

Министерство обороны Великобритании заявило, что Skynet-1A находится под постоянным наблюдением Национального центра космических операций Великобритании. Другие операторы спутников также получают информацию о вероятности опасного сближения, чтобы в случае необходимости предпринять меры по избежанию столкновения.

Фото: Northrop Grumman