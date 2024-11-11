Прекращен проект финской сети быстрого питания Hesburger по созданию кафе на месте бывшего игрового зала на Привокзальной площади, сообщила агентству LETA директор по маркетингу и международному развитию Hesburger Иева Салмела.
Ресторана Hesburger на Привокзальной площади в Риге не будет. Компания объясняет причину
По ее словам, проект остановлен из-за того, что Hesburger не получил необходимого разрешения на открытие точки быстрого питания.
Координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Татьяна Смирнова пояснила агентству LETA, что необходимое разрешение не было выдано, потому что разрешенное использование здания - "торговля и услуги" и функцию здания нужно было бы изменить на "рестораны", а такое изменение функции здания не соответствует правилам использования и застройки территории исторического центра Риги и его охранной зоны.
Hesburger планировал открыть на месте бывшего игрового зала кафе с большими окнами, современным дизайном и летней террасой.
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