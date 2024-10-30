Отсутствие кворума не позволило Сейму ускорить принятие проекта госбюджета

За установление срочности проголосовали 49 депутатов, но необходимо не менее 50 голосов.

По данным агентства LETA, на заседание не явились Ингрида Цирцене ("Новое Единство") и Анна Ранцане ("Новое Единство"). Аугуст Бригманис (Союз зеленых и крестьян) также не проголосовал за срочность.

Был объявлен 30-минутный перерыв.

Несмотря на это недоразумение, глава фракции СЗК Харийс Рокпелнис заявил агентству LETA, что коалиция способна функционировать и это будет подтверждено в процессе утверждения бюджета. У коалиции будет достаточно голосов на будущих голосованиях.

"Сейчас осень, время вирусов, осложнений со здоровьем, которые некоторым мешают участвовать в длительных заседаниях", - сказал Рокпелнис.

Политик добавил, что оппозиция тоже не явилась в полном составе, а трюк с нарушением кворума "стар, как и сам Сейм".

Председатель фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревицс заявил LETA, что коалиция дееспособна и бюджет будет принят.

Доходы консолидированного бюджета страны в следующем году запланированы в размере 15,081 миллиарда евро, а расходы - в размере 17,093 миллиарда евро, предусматривает поддержанный правительством закон о госбюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы.

По сравнению с 2024 годом поступления в госбюджет будут на 583,2 млн евро больше, а расходы - на 876,5 млн евро больше. Планируется, что поступления в основной бюджет составят 10,2 млрд евро, расходы - 12,7 млрд евро, в специальный бюджет - соответственно 5,2 млрд евро и 4,7 млрд евро.

Приоритетами бюджета на следующий год являются внутренняя и внешняя безопасность.

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