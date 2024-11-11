Участие Министерства финансов в реализации железнодорожного проекта Rail Baltica было недостаточным, в частности, управление рисками и контроль расходов до 2023 года не осуществлялись, говорится в промежуточном отчете парламентской комиссии по расследованию Rail Baltica, опубликованном на сайте Сейма.
Парламентское расследование ситуации с Rail Baltica: опубликован промежуточный отчет
Комиссия отмечает, что промежуточный отчет не является полным и окончательным, все выводы и предложения будут доработаны и включены в окончательный отчет.
Однако Комиссия по расследованию уже пришла к конкретным выводам.
Среди прочего, было установлено, что в феврале 2014 года в конкурсе Министерства транспорта (SM) на проведение детального технического исследования латвийского участка Rail Baltica предложение компании RB Latvija было признано наиболее экономически выгодным. Однако по качеству описания услуг RB Latvija получила вторую худшую оценку среди всех потенциальных поставщиков.
Также констатируется, что в мае 2014 года для обеспечения руководства и контроля над выполнением технических исследований была создана Национальная руководящая группа. Она состояла только из чиновников SM и не включала ни одного человека с опытом управления железнодорожными проектами на таком уровне.
В то же время в середине октября 2014 года SM назначил первым членом Совета директоров компании Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) своего чиновника, не имевшего соответствующего опыта и образования, который, хотя и был назначен лишь временным членом Совета, согласно выводам Следственной комиссии, исполнял обязанности члена Совета до 30 октября 2017 года. Этот чиновник SM также занимал должность заместителя государственного секретаря в Минтрансе с 2013 по 2024 годы.
Комиссия также пришла к выводу, что на заседании Национальной руководящей группы в ноябре 2014 года было решено продолжить изучение вариантов R5, R7 и R8 для Рижского отрезка, но в декабре 2014 года Национальная руководящая группа решила одобрить продвижение варианта R7 для Рижского отрезка Rail Baltica до оценки воздействия на окружающую среду, не принимая во внимание, что вариант R7 не был самым оптимальным по сравнению с другими вариантами, а также был одним из самых дорогих вариантов.
В отчете также делается вывод о том, что в Меморандуме о взаимопонимании была предпринята попытка не показать правительству истинное увеличение стоимости проекта Rail Baltica в 2022 году, пересчитав ее в ценах 2016 года, чтобы увеличение не выглядело столь значительным. В то же время SM уже оценил стоимость проекта Rail Baltica в 3,4 миллиарда евро в своих презентациях на 2021 год.
В целом промежуточный отчет Комиссии содержит 13 выводов, и Комиссия намерена внести предложения по дальнейшему развитию проекта в свой окончательный отчет.
Уже сообщалось, что 13 июня этого года Сейм по предложению 34 депутатов принял решение о создании парламентской комиссии по расследованию ошибок, допущенных при реализации проекта Rail Baltica. Комиссии было дано шесть месяцев на проведение расследования.
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