Парламентское расследование ситуации с Rail Baltica: опубликован промежуточный отчет

Комиссия также пришла к выводу, что на заседании Национальной руководящей группы в ноябре 2014 года было решено продолжить изучение вариантов R5, R7 и R8 для Рижского отрезка, но в декабре 2014 года Национальная руководящая группа решила одобрить продвижение варианта R7 для Рижского отрезка Rail Baltica до оценки воздействия на окружающую среду, не принимая во внимание, что вариант R7 не был самым оптимальным по сравнению с другими вариантами, а также был одним из самых дорогих вариантов.

В отчете также делается вывод о том, что в Меморандуме о взаимопонимании была предпринята попытка не показать правительству истинное увеличение стоимости проекта Rail Baltica в 2022 году, пересчитав ее в ценах 2016 года, чтобы увеличение не выглядело столь значительным. В то же время SM уже оценил стоимость проекта Rail Baltica в 3,4 миллиарда евро в своих презентациях на 2021 год.

В целом промежуточный отчет Комиссии содержит 13 выводов, и Комиссия намерена внести предложения по дальнейшему развитию проекта в свой окончательный отчет.

Уже сообщалось, что 13 июня этого года Сейм по предложению 34 депутатов принял решение о создании парламентской комиссии по расследованию ошибок, допущенных при реализации проекта Rail Baltica. Комиссии было дано шесть месяцев на проведение расследования.

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