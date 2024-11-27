Еврей, эсэсовец, спаситель: Фриц Шервиц и концлагерь "Лента" в Агенскалнсе

Фигура евреев, сотрудничавших с нацистами, неизменно вызывает острые споры. Этих людей обвиняют в коллаборационизме, их поступки называют предательством. Ханна Арендт, одна из крупнейших исследователей Холокоста, рассматривала членов Юденратов - еврейских советов в гетто - как пример приспособленчества перед лицом смертельной угрозы.

Но как оценить действия тех, кто, идя на компромиссы с палачами, спасал жизни? История знает не одну такую судьбу. Например, Оскар Шиндлер, член нацистской партии, сумел спасти сотни людей благодаря своим фабрикам, где евреев использовали как рабочую силу. Смог бы он добиться этого, оставаясь беспартийным?

Не менее сложной оказывается история Фрица Шервица. Он, как и Шиндлер, использовал свое положение внутри нацистской системы, чтобы защищать тех, кто оказался в ее жерновах. Однако, в отличие от Шиндлера, Шервиц не был сторонним наблюдателем или индустриалистом. Он оказался глубоко встроен в сам механизм лагерного террора.

От Элиаса до Фрица

Эльке (или Элиас) Шервиц родился 21 августа 1903 года в городе Шавли, Ковенская губерния Российской империи (ныне Шауляй, Литва). Его семья была бедной, еврейской, а юность пришлась на время политических потрясений и военных конфликтов. Уже в шестнадцать лет Шервиц вступил в немецкий фрайкор...