ВИДЕО В Исландии лава уничтожила парковку у знаменитой Голубой лагуны

Фотографии с места событий показывают, что лава практически полностью уничтожила просторную парковку, примыкающую к зоне спа. Для защиты термальных источников и зданий рядом с ними оперативно возвели баррикады.

Также была проведена эвакуация гостей спа-отеля и жителей близлежащих домов.

The glowing lava approaching the famous ⁦@BlueLagoonIS⁩ and destroying the roads along the way. The Lagoon is however considered save due to the barricades created by brilliant engineers and construction crews. pic.twitter.com/JYckv7AjVc — Ólafur Ragnar Grímsson (@ORGrimsson) November 22, 2024

"Блестящие инженеры и строительные команды возвели баррикады, чтобы лава не достигла Голубой лагуны", - отметил в соцсетях бывший президент Исландии Олафур Рагнар Гримссон.

Баррикада (в центре) защищает Голубую лагуну от последствий извержения Фото: Funimag @funimag/X

Голубая лагуна, в отдалении - баррикады и потоки лавы Фото: EPA/Scanpix

Извержение началось 20 ноября в 23:14 по местному времени. В результате образовалась трехкилометровая трещина, однако специалисты считают, что это событие менее масштабное, чем извержения в августе и мае этого года. Об этом сообщил Исландский метеорологический институт, отслеживающий сейсмическую активность.