На юго-западе Исландии, на полуострове Рейкьянес, за последнюю неделю произошло седьмое извержение вулкана с декабря прошлого года. Лава приблизилась к популярной среди туристов достопримечательности - термальным источникам Голубой лагуны, сообщает BBC.
ВИДЕО ⟩ В Исландии лава уничтожила парковку у знаменитой Голубой лагуны
Фотографии с места событий показывают, что лава практически полностью уничтожила просторную парковку, примыкающую к зоне спа. Для защиты термальных источников и зданий рядом с ними оперативно возвели баррикады.
Также была проведена эвакуация гостей спа-отеля и жителей близлежащих домов.
The glowing lava approaching the famous @BlueLagoonIS and destroying the roads along the way. The Lagoon is however considered save due to the barricades created by brilliant engineers and construction crews. pic.twitter.com/JYckv7AjVc— Ólafur Ragnar Grímsson (@ORGrimsson) November 22, 2024
"Блестящие инженеры и строительные команды возвели баррикады, чтобы лава не достигла Голубой лагуны", - отметил в соцсетях бывший президент Исландии Олафур Рагнар Гримссон.
Извержение началось 20 ноября в 23:14 по местному времени. В результате образовалась трехкилометровая трещина, однако специалисты считают, что это событие менее масштабное, чем извержения в августе и мае этого года. Об этом сообщил Исландский метеорологический институт, отслеживающий сейсмическую активность.
"В целом текущая активность немного слабее, чем в августе и мае", - пояснил профессор геофизики Магнус Туми Гудмундссон.
Хотя извержение не представляет угрозы для воздушного сообщения, власти предупреждают о повышенных выбросах газа в некоторых частях полуострова, включая город Гриндавик.
Постоянные извержения в районе Гриндавика - города с населением около 3800 человек, расположенного в 50 километрах к юго-западу от столицы Рейкьявика, - серьезно повредили инфраструктуру и имущество. Многие жители были вынуждены покинуть свои дома из соображений безопасности.
Видео: Лава уничтожает стоянку у Голубой лагуны
Video showing the lava taking over the Blue Lagoon car park....pic.twitter.com/MvMowaTuwz— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 21, 2024
Видео: возведение баррикад
Contractors have worked tirelessly today to expand the #defences, made of #earth and #soil, around #Iceland's Blue Lagoon, from encroaching #lava. You can see some of their efforts here. pic.twitter.com/SAjgXtRiWz— RÚV English (@RuvEnglish) November 21, 2024
"Сегодня подрядчики приложили максимум усилий для расширения защитных сооружений вокруг Голубой лагуны, чтобы остановить лаву", - сообщил RÚV English.
Галерея: Извержение вулкана в Исландии 20 ноября
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