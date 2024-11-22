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ВИДЕО В Исландии лава уничтожила парковку у знаменитой Голубой лагуны

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Извержение Вулкана
Извержение Вулкана Фото: AP/Scanpix

На юго-западе Исландии, на полуострове Рейкьянес, за последнюю неделю произошло седьмое извержение вулкана с декабря прошлого года. Лава приблизилась к популярной среди туристов достопримечательности - термальным источникам Голубой лагуны, сообщает BBC.

Фотографии с места событий показывают, что лава практически полностью уничтожила просторную парковку, примыкающую к зоне спа. Для защиты термальных источников и зданий рядом с ними оперативно возвели баррикады.

Также была проведена эвакуация гостей спа-отеля и жителей близлежащих домов.

"Блестящие инженеры и строительные команды возвели баррикады, чтобы лава не достигла Голубой лагуны", - отметил в соцсетях бывший президент Исландии Олафур Рагнар Гримссон.

Баррикада (в центре) защищает Голубую лагуну от последствий извержения
Баррикада (в центре) защищает Голубую лагуну от последствий извержения Фото: Funimag @funimag/X
Голубая лагуна, в отдалении - баррикады и потоки лавы
Голубая лагуна, в отдалении - баррикады и потоки лавы Фото: EPA/Scanpix

Извержение началось 20 ноября в 23:14 по местному времени. В результате образовалась трехкилометровая трещина, однако специалисты считают, что это событие менее масштабное, чем извержения в августе и мае этого года. Об этом сообщил Исландский метеорологический институт, отслеживающий сейсмическую активность.

"В целом текущая активность немного слабее, чем в августе и мае", - пояснил профессор геофизики Магнус Туми Гудмундссон.

Хотя извержение не представляет угрозы для воздушного сообщения, власти предупреждают о повышенных выбросах газа в некоторых частях полуострова, включая город Гриндавик.

Постоянные извержения в районе Гриндавика - города с населением около 3800 человек, расположенного в 50 километрах к юго-западу от столицы Рейкьявика, - серьезно повредили инфраструктуру и имущество. Многие жители были вынуждены покинуть свои дома из соображений безопасности.

Видео: Лава уничтожает стоянку у Голубой лагуны

Видео: возведение баррикад

"Сегодня подрядчики приложили максимум усилий для расширения защитных сооружений вокруг Голубой лагуны, чтобы остановить лаву", - сообщил RÚV English.

Галерея: Извержение вулкана в Исландии 20 ноября

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