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Sergejs Tihomirovs

Фото 11 кошек держали в антисанитарных условиях

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Кошки
Кошки Фото: Pārtikas un veterinārais dienests

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) получила разрешение суда зайти на частную собственность в Элее, чтобы проверить состояние животных. Из-за нарушения требований по содержанию животных 11 котов и кошек были изъяты.

В ходе проверки инспекторы PVD выявили ряд нарушений по содержанию домашних животных, в том числе животных держали в антисанитарных условиях - в собственных лужах фекалий и мочи.

Поскольку выявленные нарушения были таковы, что владелец не мог немедленно их устранить, животные были изъяты и переданы в приют для животных.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года по этому же адресу были выявлены аналогичные нарушения.

Тогда сотрудниками PVD из антисанитарных условий было изъято 12 кошек и котов.

Галерея: Коты и кошки в антисанитарных условиях

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