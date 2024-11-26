Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) получила разрешение суда зайти на частную собственность в Элее, чтобы проверить состояние животных. Из-за нарушения требований по содержанию животных 11 котов и кошек были изъяты.
Фото ⟩ 11 кошек держали в антисанитарных условиях
В ходе проверки инспекторы PVD выявили ряд нарушений по содержанию домашних животных, в том числе животных держали в антисанитарных условиях - в собственных лужах фекалий и мочи.
Поскольку выявленные нарушения были таковы, что владелец не мог немедленно их устранить, животные были изъяты и переданы в приют для животных.
Стоит отметить, что в ноябре прошлого года по этому же адресу были выявлены аналогичные нарушения.
Тогда сотрудниками PVD из антисанитарных условий было изъято 12 кошек и котов.
Галерея: Коты и кошки в антисанитарных условиях
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