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Фото У берегов Египта перевернулась туристическая яхта: обнаружены трое погибших

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Фото статьи
Фото: SIPA/Scanpix

В понедельник в неспокойном Красном море у берегов Египта перевернулась туристическая яхта с 44 людьми на борту. Во вторник были найдены три тела, а еще 13 человек считаются пропавшими без вести, сообщает The Guardian.

На яхте Sea Story находились 30 туристов из разных стран и 14 членов экипажа. В понедельник в 5:30 по местному времени с яхты был отправлен сигнал тревоги. Однако в течение неполных семи минут она затонула.

Гражданами какой страны являются погибшие, пока неизвестно. Однако в понедельник, когда поступило сообщение о 16 пропавших, местные чиновники указали, что четверо из них - египтяне, а остальные 12 - иностранцы.

Считается, что яхта перевернулась из-за неспокойного моря. Когда это произошло, часть пассажиров находилась в каютах.

Прозвучавшая ранее информация свидетельствует, что на борту находились 13 египтян, а также граждане США, Германии, Великобритании, Польши, Бельгии, Швейцарии, Финляндии, Китая, Словакии, Испании и Ирландии.

В понедельник были спасены 28 человек, несколько из которых при помощи вертолетов доставили в больницу.

Яхта Sea Story была построена в 2022 году. На 34-метровой яхте хватает места для 36 пассажиров. У яхты не было известных технических проблем, она получила все необходимые разрушения. Последняя проверка безопасности мореплавания была проведена в марте этого года.

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