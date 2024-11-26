Новые данные о жертвах и пострадавших в крушении самолета в Вильнюсе

В результате катастрофы погиб пилот из Испании 1976 года рождения, а другой пилот из Испании 1990 года рождения выжил, но получил серьезные травмы.

Среди пострадавших также гражданин Литвы 1990 года рождения и гражданин Германии 1969 года рождения.

По имеющейся информации, травмы гражданина Литвы были самыми легкими, он смог самостоятельно выйти из самолета.

В настоящее время медики борются за жизнь второго испанского пилота. Его состояние описывается как критическое.

Как сообщалось, рано утром в понедельник в Вильнюсе недалеко от аэропорта возле жилого дома разбился грузовой самолет немецкой компании DHL.

По предварительным данным, в результате катастрофы погиб член экипажа из Испании. Пострадали три человека, находившиеся в самолете - граждане Литвы, Германии и Испании.

Врачи сообщают, что состояние одного более тяжелое, у двоих пострадавших травмы легкие.

Литовские авиационные эксперты признают, что авария могла закончиться гораздо хуже, и о ее причинах пока говорить рано. В настоящее время считается, что инцидент не связан с терактом.

Видео: Последствия аварии

Видео: Маршрут полета

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