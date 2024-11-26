Вт, 26.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Новые данные о жертвах и пострадавших в крушении самолета в Вильнюсе

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Крушение самолета в Вильнюсе
Крушение самолета в Вильнюсе Фото: AP/Scanpix

Утром в понедельник, 25 ноября, в Вильнюсе разбился грузовой самолет с грузами DHL. Причины катастрофы пока не ясны, но литовская полиция опубликовала дополнительную информацию о пилотах и ​​членах экипажа разбившегося самолета. Сообщается также возраст одного погибшего и троих раненых, передает 15min.lt.

В результате катастрофы погиб пилот из Испании 1976 года рождения, а другой пилот из Испании 1990 года рождения выжил, но получил серьезные травмы.

Среди пострадавших также гражданин Литвы 1990 года рождения и гражданин Германии 1969 года рождения.

По имеющейся информации, травмы гражданина Литвы были самыми легкими, он смог самостоятельно выйти из самолета.

В настоящее время медики борются за жизнь второго испанского пилота. Его состояние описывается как критическое.

Как сообщалось, рано утром в понедельник в Вильнюсе недалеко от аэропорта возле жилого дома разбился грузовой самолет немецкой компании DHL.

По предварительным данным, в результате катастрофы погиб член экипажа из Испании. Пострадали три человека, находившиеся в самолете - граждане Литвы, Германии и Испании.

Врачи сообщают, что состояние одного более тяжелое, у двоих пострадавших травмы легкие.

Литовские авиационные эксперты признают, что авария могла закончиться гораздо хуже, и о ее причинах пока говорить рано. В настоящее время считается, что инцидент не связан с терактом.

Видео: Последствия аварии

Видео: Маршрут полета 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти