"Щедрая" скидка на борту Tallink вызвала бурную дискуссию в соцсетях

На этой неделе один наблюдательный житель Эстонии сфотографировал ценник в продуктовом магазине Superstore на борту судна Tallink: напиток объемом 0,33 литра вместо 2,76 евро теперь можно приобрести всего за 2,75. Скидка в 1 цент не осталась незамеченной и быстро стала поводом для бурной дискуссии на форуме Reddit.

Автор поста подписал фотографию: "Скидка в стиле Tallink".

Магазин на борту судна Tallink предлагает покупателям "щедрую" скидку Фото: Фото пользователя Reddit.

"0,36 процента скидка, хорошее предложение!" - начал кто-то. "Черная пятница, товарищи! Сразу покупайте целый ящик, потому что дешевле вам уже никто ничего не предложит", - шутливо добавил другой пользователь.

В ответ на этот комментарий житель Эстонии привел в пример похожее "выгодное" предложение от мобильного оператора, который обещает шокирующую сделку, а по итогу скидка на устройства от Apple составляет всего 10 евро. "По крайней мере, они честно сделали скидку. Не накручивали цену, а потом скинули до обычной", - отметил участник дискуссии. "Цент евро бережет", - по-философски подытожил другой пользователь.

Также комментаторы интересуются, является ли это реальной скидкой, ошибкой работников или же забавным маркетинговым ходом.

Tallink: мы быстро заметили ошибку

Специалист по связям с общественностью AS Tallink Grupp Кай-Инес Нельсон объяснила, что в данном случае речь идет о техническом сбое, который произошел и был оперативно устранен несколько недель назад.

"Мы быстро заметили ошибку, и ценник со скидкой был оперативно исправлен. На маршруте Таллинн - Хельсинки, где, по-видимому, была сделана эта фотография, на этот товар действует скидка 10 процентов", - добавила специалист по связям с общественностью предприятия.

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