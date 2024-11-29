В Европе не требуют OCTA для неиспользуемых машин

В телефонном разговоре с Latvijas Avīzе Абашинс заявил, что поправки приняты для того, чтобы и в таких авариях работала OCTA.

Однако, если прочитать упомянутую директиву, выясняется, что вопрос связан не столько с директивами, сколько с ответственностью государства за защиту участников ДТП - как виновников, так и пострадавших.

И эта защита может осуществляться двумя способами, упомянутыми в этой директиве. Если сейчас в закон будут внесены поправки, какие еще решения можно предложить?

Государство обязано обеспечить защиту в случае причинения вреда здоровью или имуществу людей транспортным средством, не используемым в дорожном движении. Уже установлено, что в случаях, когда у автомобиля нет ОСТА, убытки покрывает Гарантийный фонд LTAB.

"Основная функция Гарантийного фонда - осуществлять выплаты вместо страховщика. Вторая функция: если у виновника вообще нет страховки, то подключается Гарантийный фонд. Можно думать о том, чтобы возложить на Гарантийный фонд дополнительную обязанность, но тут надо помнить, что фонд образуется за счет покупки полисов", - отмечает Абашинс.

Это действительно политическое решение. Один вариант - давайте скинемся все и застрахуем все транспортные средства, даже те, которые не ездят. И второй вариант - пусть те, кто ездит, скидываются за тех, кто не ездит. Только такого политического выбора у депутатов не было.

Перед ними стояла дилемма - слушать Европу или нет. Судя по уже принятому варианту, это, несомненно, выгоднее страховщикам - страховые взносы взимаются и с тех, у кого меньше вероятность совершить аварию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!