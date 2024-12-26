В 1973 году двое мужчин пережили событие, которое навсегда изменило их жизни и стало одной из самых известных историй о похищениях инопланетянами в истории. Инцидент произошел на берегу реки в штате Миссисипи, когда двое мужчин столкнулись с существами не с нашей планеты. По крайней мере, они сами так утверждали...
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Нос как морковка, руки как клешни. Что видели похищенные инопланетянами мужчины в 1973 году?
42-летний Чарльз Хиксон и 19-летний Кэлвин Паркер в тот день ловили рыбу возле лодочного причала на берегу реки Паскагула, когда их внезапно поразило необычное зрелище. Позже они рассказали, что услышали звук, похожий на жужжание, и увидели два мигающих синих огня. Вскоре перед ними появился объект овальной формы шириной девять-десять метров и высотой два-три метра. Этот объект медленно полетел в сторону двух растерянных рыбаков.