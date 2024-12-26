42-летний Чарльз Хиксон и 19-летний Кэлвин Паркер в тот день ловили рыбу возле лодочного причала на берегу реки Паскагула, когда их внезапно поразило необычное зрелище. Позже они рассказали, что услышали звук, похожий на жужжание, и увидели два мигающих синих огня. Вскоре перед ними появился объект овальной формы шириной девять-десять метров и высотой два-три метра. Этот объект медленно полетел в сторону двух растерянных рыбаков.

Вскоре из летающего объекта появились три существа, подобных которым Чарльз и Кэлвин никогда не видели. С их слов, у этих существ были роботизированные руки, щелевидный рот и клешни как у крабов. Оба мужчины были сильно напуганы пришельцами, однако не смогли убежать, поскольку были "в полном сознании, но парализованы". Затем инопланетяне забрали Чарльза и Кэлвина на свой корабль, где провели испытания.