Принцесса Шарлотта унаследовала удивительный талант от королевы Елизаветы II

Молодые члены монаршей семьи имеют много талантов: шестилетний принц Луи учится играть на барабанах, а принцесса Шарлотта, которая интересуется балетом, как и ее бабушка принцесса Диана, также унаследовала талант от своей прабабушки, королевы Елизаветы II.

Королевский биограф Фил Дампир рассказал: "Мне сказали, что Шарлотта также унаследовала от покойной королевы блестящую способность имитировать выдающихся деятелей. Это пригодится на Рождество, когда члены королевской семьи собираются вечером в Сандрингеме, чтобы поиграть в шарады".

Оказалось, что королева Елизавета хорошо пародировала различных политиков, включая президентов США. Также бабушка принца Уильяма "могла передавать региональные акценты со всей страны".

О любви Шарлотты к танцам эксперт говорит, что юная принцесса "была в восторге, когда вместе со своей мамой посетила студию Strictly Come Dancing, а в другой раз в 2023 году посмотрела "Лебединое озеро" в Лондонском Колизее".

Дампир также считает, что Шарлотта стала неисчерпаемым источником силы для онкобольной Кейт Миддлтон, ведь она умеет "сказать правильные слова в правильное время".

"Уинстон Черчилль однажды сказал о покойной королеве Елизавете, когда она была ребенком, что он никогда не видел такой зрелости у кого-то настолько молодого, и Шарлотта, кажется, унаследовала эту черту от своей прабабушки, на которую она невероятно похожа", - отметил Фил.

По словам эксперта, у дочери принца Уильяма есть внутренняя сила, которая "однажды может стать неоценимой, поскольку она третья в очереди на престол".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!