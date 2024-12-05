Специалист: больницы и врачи не должны проверять, где задекларирован пациент

Калейс сообщил, что в ближайшее время LSB планирует подать письменные возражения против законопроекта.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение новый закон о финансировании и администрировании системы здравоохранения.

Этот закон определит источники финансирования здравоохранения, порядок его использования и администрирования, а также создание Национального фонда медицинского страхования на базе Национальной службы здравоохранения (NVD).

Этот фонд будет реализовывать государственную политику по обеспечению доступности медицинских услуг, оплачивать услуги здравоохранения и выполнять другие задачи, связанные с их организацией. Предполагается, что закон заменит нынешний закон о финансировании здравоохранения.

В законопроекте предусматривается внедрение единого объема оплачиваемых государством медицинских услуг для всех лиц, которые задекларировали свое место жительства или работают в Латвии, отказавшись от реализации принципа двух "корзин" медицинских услуг.

В новом законопроекте будет предусмотрено, что для получения оплачиваемой государством услуги здравоохранения место жительства в Латвии должно быть задекларировано как минимум за один месяц до получения услуги здравоохранения.

В министерстве поясняют, что с введением "принципа регистрации" будет исключена возможность для лиц, проживающих за границей, продолжать получать оплачиваемые государством медицинские услуги в Латвии.

По данным Управления гражданства и миграции, около 214 000 граждан Латвии задекларировали свое место жительства за границей. Это создает ситуацию, при которой лица, фактически проживающие или работающие в другой стране, в настоящее время могут получать медицинские услуги в рамках государственной системы медицинского страхования Латвии, отмечают в министерстве.

Согласно данным NVD, до сентября 2024 года 12 805 человек, зарегистрировавших свое место жительства за границей, получили оплачиваемые государством медицинские услуги в Латвии.

Это означает, что эти лица ограничивают доступность медицинских услуг для тех жителей, которые живут и работают в Латвии, подчеркивают в министерстве.

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