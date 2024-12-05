Больницы или медицинские работники не должны нести обязанность контролировать, задекларирован ли пациент в Латвии или нет, заявил агентству LETA председатель Латвийского общества больниц (LSB) Евгений Калейс, комментируя подготовленный Министерством здравоохранения законопроект о финансировании и администрировании системы здравоохранения.
Специалист: больницы и врачи не должны проверять, где задекларирован пациент
Глава LSB ранее уже обращался в министерство с уточняющими вопросами по законопроекту. Ему непонятно, "как мы сможем проверить, задекларировано ли место работы или проживания пациента, кто будет это делать и сколько времени это займет".
По его мнению, основная задача и прямая обязанность больниц и медицинских работников оказывать медицинскую помощь людям, которые в ней нуждаются. Дополнительные обязанности только еще больше усложнят повседневную работу медперсонала и учреждений.
Калейс положительно оценивает идею создания Национального фонда медицинского страхования, так как это значительно упростит процесс перераспределения средств, однако критически относится к структуре управления фонда.
"Планируется, что в совете фонда будут три министра - министр здравоохранения, министр финансов и министр благосостояния, таким образом, фактически половина членов фонда будут представителями государства",- отметил Калейс.
По его мнению, несмотря на то что в настоящий момент в план включены члены ассоциаций пациентов и врачей Латвии, профсоюзов работодателей и профсоюзов, их представительство в совете фонда должно быть больше.
Как подчеркнул Калейс, в совете фонда должно быть не более одного или двух представителей государства.
Калейс сообщил, что в ближайшее время LSB планирует подать письменные возражения против законопроекта.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение новый закон о финансировании и администрировании системы здравоохранения.
Этот закон определит источники финансирования здравоохранения, порядок его использования и администрирования, а также создание Национального фонда медицинского страхования на базе Национальной службы здравоохранения (NVD).
Этот фонд будет реализовывать государственную политику по обеспечению доступности медицинских услуг, оплачивать услуги здравоохранения и выполнять другие задачи, связанные с их организацией. Предполагается, что закон заменит нынешний закон о финансировании здравоохранения.
В законопроекте предусматривается внедрение единого объема оплачиваемых государством медицинских услуг для всех лиц, которые задекларировали свое место жительства или работают в Латвии, отказавшись от реализации принципа двух "корзин" медицинских услуг.
В новом законопроекте будет предусмотрено, что для получения оплачиваемой государством услуги здравоохранения место жительства в Латвии должно быть задекларировано как минимум за один месяц до получения услуги здравоохранения.
В министерстве поясняют, что с введением "принципа регистрации" будет исключена возможность для лиц, проживающих за границей, продолжать получать оплачиваемые государством медицинские услуги в Латвии.
По данным Управления гражданства и миграции, около 214 000 граждан Латвии задекларировали свое место жительства за границей. Это создает ситуацию, при которой лица, фактически проживающие или работающие в другой стране, в настоящее время могут получать медицинские услуги в рамках государственной системы медицинского страхования Латвии, отмечают в министерстве.
Согласно данным NVD, до сентября 2024 года 12 805 человек, зарегистрировавших свое место жительства за границей, получили оплачиваемые государством медицинские услуги в Латвии.
Это означает, что эти лица ограничивают доступность медицинских услуг для тех жителей, которые живут и работают в Латвии, подчеркивают в министерстве.
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