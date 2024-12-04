Минздрав намерен ограничить доступ к медуслугам, оплачиваемым государством

Бесплатное здравоохранение по принципу декларации будет доступно и жителям, которые не имеют социальной страховки по закону, но постоянно проживают в Латвии и задекларировали здесь свое место жительства. Упомянутый круг охватывает лиц, уплачивающих только взносы на пенсионное страхование: самозанятых лиц, собственников микропредприятий, получателей авторских вознаграждений, у которых объект обязательных взносов государственного социального страхования в месяц не достигает минимальной заработной платы, сезонных работников и других.

Помимо упомянутых лиц право на получение услуг здравоохранения в рамках государственного обязательного страхования здоровья по-прежнему имели бы несколько групп лиц, например, дети социально застрахованных лиц в возрасте до 18 лет или лица, получающие пособие государственного социального обеспечения по возрасту, а также те, кому назначена пенсия за выслугу лет или специальная государственная пенсия. Кроме того, в рамках обязательного медицинского страхования услугу получат лица, супруг которых проходит дипломатическую службу за рубежом, арестованные и осужденные, ищущие убежища и другие.

Таким образом, законопроектом планируется обеспечить оплачиваемые государством услуги здравоохранения всем трудоустроенным в Латвии, которые имеют социальную страховку здоровья согласно закону о государственном социальном страховании, или тем, у кого в Латвии задекларирован адрес места жительства, отмечает Минздрав.

Соответственно, те подданные Латвии, которые задекларировали свое постоянное место жительства за пределами Латвии или не заняты в Латвии, в дальнейшем смогут получать медицинскую помощь за плату или в соответствии с порядком межгосударственных расчетов, если они имеют право на оплачиваемое другим государством здравоохранение.

Минздрав напоминает: проживая в другой стране ЕС или ЕЭЗ и будучи там трудоустроенным, лицо имеет право на оплаченные соответствующим государством услуги здравоохранения, в том числе карту EVAK, по которой необходимую и неотложную помощь лицо может получить бесплатно и во время пребывания в Латвии, но расчеты за эти услуги здравоохранения между собой производят обе страны-участницы.

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