9 декабря у рижских театральных зрителей будет уникальная возможность увидеть Чулпан Хаматову и Юлию Ауг в спектакле по пьесе, написанной специально для них.
Чулпан Хаматова и Юлия Ауг представят в Риге спектакль, написанный специально для них
Элмарс Сенковс поставил захватывающую пьесу Михаила Дурненкова "Исцеление", которая будет представлена на сцене театра "Дайлес".
"Пьеса Михаила Дурненкова уникальна тем, что создана так, чтобы зритель мог погрузиться в истории двух персонажей, отождествить себя с их противоречивым выбором и попытаться их оправдать. Но можно ли найти оправдание каждому такому выбору или поступку? Или, возможно, их мотивы скрыты где-то в прошлом? В мечтах героев, их целях или шрамах, оставленных прошлыми событиями? Как принять на себя бремя ответственности, которое возлагает на тебя прошлое?" - говорит режиссер Элмарс Сенковс.
По словам режиссера, его задача заключалась в том, чтобы вместе с двумя талантливыми актрисами рассказать эту историю ясно, чисто и предельно искренне, чтобы пробудить в зрителях эмпатию к персонажам и дать каждому возможность найти свою истину в этом элегантно переплетенном повествовании.
Премьера новой постановки Сенковса "Исцеление" состоялась 3 декабря в Таллинне и вызвала бурные овации зрителей. Яак Аллик, известный эстонский театральный критик и бывший министр культуры, характеризует работу режиссера как "сделанную со вкусом и элегантную". Постановка будет представлена на главной сцене Лондона в январе следующего года.
Переломный момент в жизни Анны (Юлия Ауг) наступает, когда умирает ее отец, основатель благотворительного фонда "Исцеление". На её плечи ложится груз тяжелой ответственности за фонд и его подопечных. Именно в этот момент на ее пути появляется Соня (Чулпан Хаматова), журналистка с неясным прошлым, туманными мотивами, но четкой целью - она хочет отобрать и разрушить все, что любит и во что верит Анна. В ходе напряженного противостояния вскрываются все новые слои правды о наших героинях и растут ставки. Что ждет их в финале? Победа или гибель? Или, может быть… исцеление?
Захватывающая пьеса Михаила Дурненкова "Исцеление" полна неожиданных поворотов и сюрпризов.
- Режиссер: Элмарс Сенковс
- Драматург: Михаил Дурненков
- Художник: Рейнис Сухановс
- Продюсер: Мярт Меос
- Руководитель проекта: Серафима Колодкина
- Художник по свету: Прийду Адлас
- Музыкальное оформление: Ардо Ран Варрес
- На сцене: Чулпан Хаматова, Юлия Ауг.
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