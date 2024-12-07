Чулпан Хаматова и Юлия Ауг представят в Риге спектакль, написанный специально для них

Переломный момент в жизни Анны (Юлия Ауг) наступает, когда умирает ее отец, основатель благотворительного фонда "Исцеление". На её плечи ложится груз тяжелой ответственности за фонд и его подопечных. Именно в этот момент на ее пути появляется Соня (Чулпан Хаматова), журналистка с неясным прошлым, туманными мотивами, но четкой целью - она хочет отобрать и разрушить все, что любит и во что верит Анна. В ходе напряженного противостояния вскрываются все новые слои правды о наших героинях и растут ставки. Что ждет их в финале? Победа или гибель? Или, может быть… исцеление?