Раннее утро, спешка на работу или в школу. Внезапно - удар в бок машины. Врезалась косуля. Что делать, если произошла авария с диким животным - уехать, если это возможно, или все же сообщить службам? В вопросе разбирался портал tv3.lv.
Видео ⟩ Вызвать полицию или уехать? Что делать после столкновения с диким животным
Портал tv3.lv стал свидетелем такой ситуации. Проезжая по региональной трассе, журналистам пришлось остановиться и прервать запланированный маршрут, поскольку прямо посреди дороги лежала косуля.
Автомобиль, попавший в аварию, стоял на другой полосе. Водитель, явно шокированная случившимся, вышла из машины. Боковое зеркало со стороны водителя было разбито, но женщина и двое ее детей в результате аварии не пострадали.
Было непонятно, что делать дальше? Надо ли звонить ли в полицию или продолжать заниматься запланированными повседневными делами, в том числе отвезти детей в школу. В итоге женщина решила уехать, не сообщив о происшествии в полицию.
Почему нужно сообщать в полицию?
"Если произошло столкновение с диким животным, об этом необходимо сообщить в полицию", - пояснила представитель Государственной полиции Лина Багдоне порталу tv3.lv.
Сделать это можно в любое время суток по телефону 110, а сотрудники полиции дадут рекомендации, как должен действовать водитель.
Закон предусматривает, что жители обязаны сообщать о дорожно-транспортном происшествии, если в нем нанесен ущерб имуществу третьих лиц.
"Наезд на животное считается дорожно-транспортным происшествием, и в данном случае за несообщение об инциденте в установленном законом порядке и оставление места происшествия может быть наложен штраф", - объясняет Багдоне.
Можно ли водителю не сообщать в полицию, если автомобиль почти не поврежден, движение можно продолжить, но лесное животное погибло на месте?
Государственная полиция уточняет: водитель не имеет права так поступать, так как это будет нарушением, предусмотренным Законом о дорожном движении.
Она также отметила, что полиция не всегда выезжает на место после столкновения с животным. Однако обязанностью полиции является информирование Государственной службы леса (VMD) о сбитых лесных животных.
Кому следует сообщить о животном
Но что делать, если животное после столкновения не погибает, а продолжает дышать, истекать кровью и терпеть боль?
Даже в таких случаях важно сообщить в полицию, пояснили порталу tv3.lv в VMD. В обязанности правоохранителей входит предоставление информации Государственной службы леса, которая примет решение, как поступить с животным.
"Если в результате ДТП никто из людей и автомобиль не пострадали, а водитель после уведомления полиции получил разрешение продолжить движение, VMD просит зарегистрировать сбитое животное в приложенииMednis, - сказала Анна Ружа, представитель VMD.
Возместят ли ущерб автомобилисту?
В ситуации, о которой рассказал портал tv3.lv, автомобиль после столкновения получил незначительные повреждения - разбито боковое зеркало со стороны водителя.
Водитель автомобиля оценила, что "это мелочь" и призналась, что не покупала страхование КАСКО для своей машины, но будет ли полезен полис ОСТА в данной ситуации, неясно.
В Латвийской ассоциации страховщиков порталу tv3.lv пояснили, что обязательное гражданское страхование (OCTA) страхует не транспортное средство, а его владельца.
OCTA действует как гарантия безопасности в случае, если водитель причиняет ущерб имуществу или здоровью другого лица.
"Например, если вы на своем транспортном средстве въедете в забор соседа, ваша страховка OCTA покроет соседу ремонт забора", - объяснила представитель Латвийской ассоциации страховщиков Сандия Шайцане.
Что касается страхования транспортных средств в Латвии, то для этого нужен полис КАСКО, который является добровольным и покрывает убытки в случаях повреждения, ограбления или угона.
Также он возмещает владельцу автомобиля расходы на ремонт после столкновения с диким животным.
"Если у вас есть полис КАСКО, вы должны сообщить об этом своему страховщику. О происшествии необходимо сообщить в полицию. При необходимости информация также будет передана в VMD. Лесная служба позаботится о том, чтобы убрать животное с дороги. Нельзя оставлять раненое или мертвое животное на дороге или забирать его с собой", - рассказала Сандия Шайцане.
Данные страховой компании Ergo показывают, что количество столкновений автомобилей с лесными животными увеличивается осенью и зимой.
Чаще всего в столкновения попадают косули. В 2024 году самая крупная компенсация КАСКО, выплаченная Ergo, была выплачена при столкновении легкового автомобиля с косулей - 24 070 евро.
К началу октября 2024 года в страховую компанию Ergo по полису КАСКО было подано не менее 170 заявлений о дорожно-транспортных происшествиях с участием диких животных.
За весь прошлый год количество таких аварий составило 260. Как отмечает страховщик, столкновения с дикими животными происходят в течение всего года, однако наиболее опасными месяцами являются ноябрь, декабрь, январь и май.
Видео: Сюжет портала tv3.lv
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