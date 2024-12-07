Видео Вызвать полицию или уехать? Что делать после столкновения с диким животным

Водитель автомобиля оценила, что "это мелочь" и призналась, что не покупала страхование КАСКО для своей машины, но будет ли полезен полис ОСТА в данной ситуации, неясно.

В Латвийской ассоциации страховщиков порталу tv3.lv пояснили, что обязательное гражданское страхование (OCTA) страхует не транспортное средство, а его владельца.

OCTA действует как гарантия безопасности в случае, если водитель причиняет ущерб имуществу или здоровью другого лица.

"Например, если вы на своем транспортном средстве въедете в забор соседа, ваша страховка OCTA покроет соседу ремонт забора", - объяснила представитель Латвийской ассоциации страховщиков Сандия Шайцане.

Что касается страхования транспортных средств в Латвии, то для этого нужен полис КАСКО, который является добровольным и покрывает убытки в случаях повреждения, ограбления или угона.

Также он возмещает владельцу автомобиля расходы на ремонт после столкновения с диким животным.

"Если у вас есть полис КАСКО, вы должны сообщить об этом своему страховщику. О происшествии необходимо сообщить в полицию. При необходимости информация также будет передана в VMD. Лесная служба позаботится о том, чтобы убрать животное с дороги. Нельзя оставлять раненое или мертвое животное на дороге или забирать его с собой", - рассказала Сандия Шайцане.

Данные страховой компании Ergo показывают, что количество столкновений автомобилей с лесными животными увеличивается осенью и зимой.

Чаще всего в столкновения попадают косули. В 2024 году самая крупная компенсация КАСКО, выплаченная Ergo, была выплачена при столкновении легкового автомобиля с косулей - 24 070 евро.

К началу октября 2024 года в страховую компанию Ergo по полису КАСКО было подано не менее 170 заявлений о дорожно-транспортных происшествиях с участием диких животных.

За весь прошлый год количество таких аварий составило 260. Как отмечает страховщик, столкновения с дикими животными происходят в течение всего года, однако наиболее опасными месяцами являются ноябрь, декабрь, январь и май.

Видео: Сюжет портала tv3.lv

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