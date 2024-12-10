Вечером в воскресенье, 8 декабря, в пятиэтажном жилом доме на улице Албатросу на Мангальсале произошел взрыв. В результате взрыва пострадали две квартиры, в обеих были выбиты окна, а в одной из них начался пожар. Спасатели вызволили из горящей квартиры женщину, получившую ожоги, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Взрыв в доме на Мангальсале: жители чувствовали запах газа
Жители дома почувствовали запах газа еще до взрыва. Однако никто сразу не забил тревогу и не думал, что последствия могут быть настолько серьезными.
"Когда я спрашиваю всех соседей, пахнет ли что-то газом - да, пахнет. Я попросил управляющего домом пойти и посмотреть. Но он не успел, пришел домой с собакой, и тут же раздался взрыв. Это было не очень приятное ощущение", - говорит Гунар, проживающий на втором этаже дома, на лестничной клетке, где произошел взрыв.
Помимо разбитых окон на втором и третьем этажах, также вспыхнул пожар. Женщина, живущая на третьем этаже, получила серьезные ожоги. Медики доставили ее в больницу.
Прибывшие на место пожарные и спасатели установили, что в здании произошел взрыв, в результате которого загорелась квартира. Из квартиры эвакуировали одного человека. Всего из дома эвакуировали 13 человек.
Помехой спасатели называют припаркованный возле дома автомобиль, который поначалу препятствовал доступу к месту происшествия.
По неофициальной информации, газ скопился между вторым и третьим этажами. Возможно, была повреждена одна из труб газопровода. Это объясняет, почему на обоих этажах были разбиты окна.
Эксперты осмотрели дом и разрешили жильцам вернуться в помещения. Пострадавшие квартиры на втором и третьем этажах - единственные, в которых пока запрещено оставаться.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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