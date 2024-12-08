Covid-19 продолжает уносить жизни. Списаны миллионы закупленных вакцин

Заказанный объем больше не был необходим, однако производитель не был готов просто так отказаться от согласованных объемов. В итоге Европейская комиссия и производитель достигли соглашения об изменениях в мае прошлого года.

Согласно изменениям, каждая страна получила возможность отказаться от определенного количества поставок вакцин, заплатив за них половину стоимости. Латвия воспользовалась этой возможностью и отказалась от 759 804 доз вакцин.

"Эта доля, от которой могла отказаться Латвия, была рассчитана пропорционально для всех государств-членов, что определил производитель - на что они были готовы пойти, не производить вакцины и получить только 50% компенсации," - указала директор финансового департамента Национальной службы здравоохранения Индра Юрджа.

Для оставшихся вакцин была предоставлена возможность продлить сроки их поставки. Их объем рассчитывался по аналогичным принципам во всех 29 странах, участвовавших в сделке. Расчеты основывались на актуальных рекомендациях экспертов и ожиданиях, что вакцинироваться может примерно треть представителей группы риска. В Латвии в возрасте старше 65 лет насчитывается почти 400 тысяч человек.

"В любом случае объем, на который мы согласились с Европейской комиссией, меньше, чем рекомендации - с расчетом, что, если нам потребуется больше вакцин, мы расширим портфель и закупим другие. Но в данном случае мы придерживаемся того объема, который нам пропорционально полагался от Европейской комиссии, и его мы приобрели," - поясняет директор фармацевтического департамента Министерства здравоохранения Инесе Каупере.