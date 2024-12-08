Латвия получила 9,7 миллиона доз вакцин против Covid-19, из которых была использована треть. Остальные дозы были утилизированы или переданы другим странам, сообщает программа De facto. Тем временем, Covid-19 продолжает уносить жизни, но представители групп риска, которым рекомендуется вакцинироваться раз в сезон, делают это неохотно - в этом году вакцинировались только 5% из целевой группы.
Covid-19 продолжает уносить жизни. Списаны миллионы закупленных вакцин
Обязательства Латвии перед Pfizer Biontech, даже после изменений, достигнутых в прошлом году, предполагают значительно большее количество поставок вакцин, чем используется.
Однако если бы пожилые люди вакцинировались так активно, как рекомендуют врачи, то излишков вакцин почти не оставалось бы, а число смертей было бы значительно меньше.
"Мне кажется, что в мире нет людей, у которых не было бы антител, кто не сталкивался с этим вирусом, и поэтому мы делаем акцент на вакцинации групп риска. Мы не говорим, как раньше, что всем нужно вакцинироваться, и чем быстрее, тем лучше. Сейчас так уже нет, и вакцинироваться должны именно группы риска," - говорит главный инфекционист Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), профессор Людмила Виксна.
Однако представители групп риска не спешат вакцинироваться. Более того, от прививки против Covid-19 отказываются даже те, кто уже пришел в кабинет врача для вакцинации против гриппа. Эти вакцины можно делать одновременно.
Данные показывают, что в 2023 году в Латвии от Covid-19 умерло в пять раз больше людей, чем от гриппа.
Однако пропорция вакцинации обратная. Среди лиц старше 65 лет, которые относятся к самой большой группе риска, в этом году от гриппа вакцинировались 72 тысячи человек, а от Covid-19 - менее 12 тысяч, согласно данным Национальной службы здравоохранения (NVD).
"В прошлом году этой возможностью [сделать прививку от Covid-19] воспользовались 5% пенсионеров. Мы можем спросить, много это или мало? Давайте сравним со средними данными по Евросоюзу - и в среднем по Евросоюзу. В ЕС это было 14% пенсионеров в прошлом сезоне, а у нас в пять-три раза меньше", - рассказывает программе Юрий Перевощиков, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Среди людей, не входящих в группы риска, тяжелое течение болезни и летальные исходы практически исчезли. Но в группах риска - среди пожилых и людей с хроническими заболеваниями - Covid-19 все еще наносит серьезный урон.
В прошлом году в Латвии он стал причиной смерти 375 человек. По словам Перевощикова, в 2023 году от Covid-19 умерли 197 пожилых людей, из которых только четверо сделали сезонную вакцину, остальные 193 - нет.
"Другими словами, у тех, кто не прошел сезонную вакцинацию, смертность была в 2,5 раза выше, чем у вакцинированных," – подчеркивает Перевощиков.
На данный момент вакцин в Латвии более чем достаточно. Два года назад, когда смертность от Covid-19 начала снижаться, Европейская комиссия начала переговоры с производителем вакцин Pfizer Biontech об изменении условий ранее заключенного коллективного договора на поставку вакцин.
Заказанный объем больше не был необходим, однако производитель не был готов просто так отказаться от согласованных объемов. В итоге Европейская комиссия и производитель достигли соглашения об изменениях в мае прошлого года.
Согласно изменениям, каждая страна получила возможность отказаться от определенного количества поставок вакцин, заплатив за них половину стоимости. Латвия воспользовалась этой возможностью и отказалась от 759 804 доз вакцин.
"Эта доля, от которой могла отказаться Латвия, была рассчитана пропорционально для всех государств-членов, что определил производитель - на что они были готовы пойти, не производить вакцины и получить только 50% компенсации," - указала директор финансового департамента Национальной службы здравоохранения Индра Юрджа.
Для оставшихся вакцин была предоставлена возможность продлить сроки их поставки. Их объем рассчитывался по аналогичным принципам во всех 29 странах, участвовавших в сделке. Расчеты основывались на актуальных рекомендациях экспертов и ожиданиях, что вакцинироваться может примерно треть представителей группы риска. В Латвии в возрасте старше 65 лет насчитывается почти 400 тысяч человек.
"В любом случае объем, на который мы согласились с Европейской комиссией, меньше, чем рекомендации - с расчетом, что, если нам потребуется больше вакцин, мы расширим портфель и закупим другие. Но в данном случае мы придерживаемся того объема, который нам пропорционально полагался от Европейской комиссии, и его мы приобрели," - поясняет директор фармацевтического департамента Министерства здравоохранения Инесе Каупере.
Еще в прошлом году Латвия получила 1 057 000 вакцин от четырех производителей, более половины (696 000) из них были Pfizer Comirnaty. Сейчас на складах Латвии остались только вакцины этого производителя (всего 279 549 доз), и все они – одного типа. С остальными поставщиками обязательства завершились. А с Pfizer соглашение будет действовать еще два года (включая 2026 год), и за этот период Латвия должна закупить еще 351 745 вакцин (192 845 в следующем году и 158 900 в последующем).
В 2022 году, когда начались переговоры о сокращении объема заказанных вакцин, в Латвии было проведено более 400 000 вакцинаций от Covid-19. В Министерстве здравоохранения отмечают, что прогнозировать развитие ситуации в последующие годы было крайне сложно.
Эпидемиолог называет причины необходимости иметь такой объем вакцин. "Во-первых, нам нужно обеспечить тех людей, которые хотят вакцинироваться. Но нужно учитывать, что ситуация может внезапно измениться. Если этот вирус снова слегка мутирует и болезнь станет более тяжелой - как это было с вариантом Дельта, который действительно был довольно страшным, тогда как вирус Омикрон менее агрессивен, - то, если что-то изменится и возрастет число летальных случаев, спрос на вакцину будет огромным. И тогда снова встанет вопрос: где взять вакцину?"
Для каждого человека главным преимуществом вакцинации является возможность избежать смерти, подчеркивает профессор Людмила Виксна.
Она напоминает, что, хотя изначально публиковались многообещающие данные о лекарствах против Covid-19, сейчас ясно, что действительно эффективных препаратов против вируса Sars-CoV-2 не существует.
По сравнению с гриппом Covid-19 доказал гораздо более широкую природу своего вреда.
"Мое личное мнение состоит в том, что Covid-19 несомненно вреднее, если использовать ваше слово, потому что последствия после Covid-19 гораздо шире, чем в случае гриппа. Эти последствия охватывают практически все - как я уже упоминала, и психическое здоровье, и соматическое здоровье, и усугубляют различные заболевания.
С гриппом - по крайней мере в его нынешнем виде - мы знаем, какие осложнения бывают чаще всего, и как с ними справляться. При гриппе психическое состояние нарушается, возможно, временно: например, в случае очень тяжелого гриппа с температурой 42 градуса могут быть нарушения работы мозга. Но Covid-19 в этом плане удивляет. Поначалу было ощущение, что, как говорят, глазам своим не верю, что такое возможно", - поделилась Людмила Виксна.
На сайте SPKC также доступен тест, который помогает понять не только врачам, но и пациентам, переболевшим Covid-19, не оставила ли инфекция долгосрочных последствий, как это часто бывает, и не требуется ли продолжение лечения у других специалистов.
Несмотря на это, призывы для определенных групп населения проходить сезонную вакцинацию против Covid-19 остаются неуслышанными. В прошлом году было сделано около 40 тысяч вакцинаций от Covid-19, а в этом году - еще в два раза меньше.
"Мне кажется, что в этом году было всего одна или две недели, когда летом никто не умирал от Covid-19. Но все остальное время, к сожалению, печальная статистика продолжается. И снова речь идет о том, что у этих людей есть возможность защитить себя. Другие страны используют эту возможность гораздо активнее. У нас вакцины обеспечены, они доступны, семейные врачи проинформированы. Все это происходит, нужно лишь немного больше убежденности," - говорит Юрий Перевощиков.
За эти годы было утилизировано 3,8 миллиона доз вакцин, а еще 2,5 миллиона переданы в дар другим странам. Латвия недавно договорилась о продаже 103 тысяч вакцин Польше. Польша отказалась от дальнейших поставок вакцин Pfizer и судится с производителем.
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