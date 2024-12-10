Следующим президентом Банка Латвии при поддержке оппозиции может стать Берзиньш

Выдвижение Берзиньш воспринимает в качестве высокой оценки своей прежней профессиональной деятельности, особенно последних без малого 10 лет в Altum: за это время удалось втрое увеличить портфель учреждения - до 1,2 млрд евро, сохранив солидные показатели отдачи капитала, добиться самого высокого кредитного рейтинга Moodey 's, одновременно оказывая услуги в регионах по кредитам с более низкими требованиями к обеспечению и более длинными сроками.

На вопрос, ощущает ли он необходимую поддержку своей кандидатуры на пост президента Банка Латвии в Сейме, Берзиньш ответил: "Об ощущениях относительно общих шансов я смогу высказаться, когда состоятся подобного рода переговоры с остальными парламентскими фракциями и депутатами".

Казакс подтвердил, что готов и дальше руководить Банком Латвии, а политики до сих пор по вопросу выбора руководителя центрального банка предпочитали открыто не говорить, ссылаясь на то, что сначала надо разобраться с принятием госбюджета на следующий год. Со стороны политиков не звучало громкой критики в сторону Казакса, но и однозначной поддержки он не имеет.

СЗК выдвинул на пост президента Банка Латвии председателя правления Altum Берзиньша, так как считает, что под его руководством Банк Латвии сможет приблизить потенциал банковского сектора к экономическому росту страны, а также что это поможет в отстаивании национальных интересов Латвии на международном уровне.

Голосование в Сейме состоится 19 декабря.

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