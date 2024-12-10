Следующим президентом Банка Латвии при поддержке оппозиции может стать председатель правления Финансового учреждения развития Altum Рейнис Берзиньш, свидетельствует анализ, проведенный агентством LETA.
Следующим президентом Банка Латвии при поддержке оппозиции может стать Берзиньш
На пост президента Банка Латвии выдвинуты три кандидата: "Прогрессивные" вместе с "Новым Единством" выдвинули действующего президента Мартиньша Казакса, Союз зеленых и крестьян (СЗК) - Рейниса Берзиньша, а партия "Стабильности!" - Павла Кузьмина, охарактеризовав его как опытного финансиста.
Кандидатуру Берзиньша также предложили отдельные депутаты Сейма от Национального объединения и "Объединенного списка".
В парламентскую фракцию СЗК входят 16 депутатов, и фракцию поддерживает депутат Олег Буров ("Честь служить Риге!"), то есть Берзиньш имеет не менее 17 голосов.
Неофициально прозвучало, что Берзиньша также поддержат "Объединенный список" и Нацобъединение, что означает, что он может набрать 43 голоса.
Кроме того, агентству LETA стало известно, что кандидатуру Казакса не поддержит партия "Латвия на первом месте".
У фракции "Нового Единства" в Сейме 25 депутатов, Казакса мог бы поддержать и депутат Игорь Раев, что вместе с девятью голосами "Прогрессивных" составит 35 голосов за Казакса.
Берзиньш сообщил агентству LETA, что до сих пор встретился с парламентскими фракциями СЗК, Нацобъединения и "Объединенного списка" и переговоры были очень конструктивными. Он подчеркнул, что для него большая честь быть выдвинутым на пост президента Банка Латвии.
Выдвижение Берзиньш воспринимает в качестве высокой оценки своей прежней профессиональной деятельности, особенно последних без малого 10 лет в Altum: за это время удалось втрое увеличить портфель учреждения - до 1,2 млрд евро, сохранив солидные показатели отдачи капитала, добиться самого высокого кредитного рейтинга Moodey 's, одновременно оказывая услуги в регионах по кредитам с более низкими требованиями к обеспечению и более длинными сроками.
На вопрос, ощущает ли он необходимую поддержку своей кандидатуры на пост президента Банка Латвии в Сейме, Берзиньш ответил: "Об ощущениях относительно общих шансов я смогу высказаться, когда состоятся подобного рода переговоры с остальными парламентскими фракциями и депутатами".
Казакс подтвердил, что готов и дальше руководить Банком Латвии, а политики до сих пор по вопросу выбора руководителя центрального банка предпочитали открыто не говорить, ссылаясь на то, что сначала надо разобраться с принятием госбюджета на следующий год. Со стороны политиков не звучало громкой критики в сторону Казакса, но и однозначной поддержки он не имеет.
СЗК выдвинул на пост президента Банка Латвии председателя правления Altum Берзиньша, так как считает, что под его руководством Банк Латвии сможет приблизить потенциал банковского сектора к экономическому росту страны, а также что это поможет в отстаивании национальных интересов Латвии на международном уровне.
Голосование в Сейме состоится 19 декабря.
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