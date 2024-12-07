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Что нужно, чтобы выполнить бюджет 2025 года? Мнение главы Банка Латвии

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Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс назвал решение суда в отношении своего предшественника тяжелым ударом по репутации Латвии.
Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс назвал решение суда в отношении своего предшественника тяжелым ударом по репутации Латвии. Фото: LETA

Государственный бюджет на следующий год принят в условиях высокой неопределенности, и правительству и министерствам придется приложить большие усилия для его выполнения, сказал агентству LETA президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Он напоминает, что латвийская экономика находится в упадке, в основном из-за внешних событий и стагнации на важнейших экспортных рынках Латвии.

Казакс также отметил, что нам нужен благоприятный исход войны в Украине, что позволило бы разжать тугую пружину латвийской экономики, но одних надежд недостаточно, необходимо самим выполнить домашнюю работу.

Принятие государственного бюджета на следующий год и сопутствующего пакета законов - это момент, когда нужно "засучить рукава" и начать практическую работу над государственным бюджетом на 2026 год, подчеркивает Казакс.

Есть ряд областей, в которых необходимо принять меры для усиления экономического роста и потенциала, отмечает он.

Во-первых, по его мнению, необходимо продолжить и активизировать работу по устранению чрезмерных барьеров на пути предпринимательства, например, на рынке недвижимости.

Он также призывает направлять европейские средства в сферы, приносящие наибольшую отдачу обществу, такие как человеческие ресурсы, укрепление и поддержка системы образования, наука и инновации.

Казакс предлагает две новые инициативы, которые до сих пор не обсуждались. Обычно в конце года государственные и местные органы власти интенсивно "осваивают" средства, не потраченные в течение года.

По мнению Казака, эти деньги можно было бы не "осваивать", а переводить в фонд, управляемый Министерством финансов, и использовать на неотложные нужды или для сокращения фактического дефицита бюджета.

Вторая инициатива Казакса связана с улучшением демографической ситуации. Президент Банка Латвии призывает расширить поддержку семей с детьми.

В настоящее время больше поддержки получают семьи с тремя и более детьми. Возможно, такую же поддержку следует оказывать и семьям с одним или двумя детьми, считает Казакс.

Банк Латвии будет поддерживать правительство в оценке мер, в том числе путем анализа эффективности бюджетных расходов.

Казакс также отмечает, что дальнейшее снижение процентных ставок в евро, которое поддерживает президент Банка Латвии, а также настойчивая работа с коммерческими банками по улучшению доступа к финансовым услугам - по цене, современному предложению и региональной доступности - помогут развитию экономики.

По прогнозам Банка Латвии, кредитование продолжит расти, и низкая точка уже позади - кредиты становятся дешевле, например, если в 2020 году средняя банковская дополнительная ставка по ипотечным кредитам составляла 2,5 процентных пункта, то сейчас она уже ниже 1,5 процентных пункта и продолжает снижаться.

Шестимесячная ставка EURIBOR уже ниже 2,7%, тогда как в прошлом году она составляла более 4%, и кредитование в Латвии сейчас растет не только быстрее, чем экономика, но и быстрее, чем в среднем по еврозоне.

Восстановление кредитования - не единственное направление, над которым работает Банк Латвии, отмечает Казакс. Например, недавно Банк Латвии представил Латвийскому союзу самоуправлений предложения по улучшению доступа к финансированию в регионах путем создания безопасной и ориентированной на развитие системы кредитных союзов и введения упрощенной банковской лицензии.

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