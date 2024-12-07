Что нужно, чтобы выполнить бюджет 2025 года? Мнение главы Банка Латвии

По мнению Казака, эти деньги можно было бы не "осваивать", а переводить в фонд, управляемый Министерством финансов, и использовать на неотложные нужды или для сокращения фактического дефицита бюджета.

Вторая инициатива Казакса связана с улучшением демографической ситуации. Президент Банка Латвии призывает расширить поддержку семей с детьми.

В настоящее время больше поддержки получают семьи с тремя и более детьми. Возможно, такую же поддержку следует оказывать и семьям с одним или двумя детьми, считает Казакс.

Банк Латвии будет поддерживать правительство в оценке мер, в том числе путем анализа эффективности бюджетных расходов.

Казакс также отмечает, что дальнейшее снижение процентных ставок в евро, которое поддерживает президент Банка Латвии, а также настойчивая работа с коммерческими банками по улучшению доступа к финансовым услугам - по цене, современному предложению и региональной доступности - помогут развитию экономики.

По прогнозам Банка Латвии, кредитование продолжит расти, и низкая точка уже позади - кредиты становятся дешевле, например, если в 2020 году средняя банковская дополнительная ставка по ипотечным кредитам составляла 2,5 процентных пункта, то сейчас она уже ниже 1,5 процентных пункта и продолжает снижаться.

Шестимесячная ставка EURIBOR уже ниже 2,7%, тогда как в прошлом году она составляла более 4%, и кредитование в Латвии сейчас растет не только быстрее, чем экономика, но и быстрее, чем в среднем по еврозоне.

Восстановление кредитования - не единственное направление, над которым работает Банк Латвии, отмечает Казакс. Например, недавно Банк Латвии представил Латвийскому союзу самоуправлений предложения по улучшению доступа к финансированию в регионах путем создания безопасной и ориентированной на развитие системы кредитных союзов и введения упрощенной банковской лицензии.

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