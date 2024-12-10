За три дня после падения режима президента Башара Асада Сирию покинули около 4000 иранских граждан покинули Сирию, сообщило во вторник иранское правительство, пишет DPA.
Сирию за три дня покинули тысячи иранцев
Они покинули Сирию десятью рейсами, организованными иранской авиакомпанией Mahan, сообщила в Тегеране пресс-секретарь правительства Фатемех Мохаджерани.
Кроме России Иран был важнейшим военным союзником Асада.
Впрочем, Москва и Тегеран не стали вмешиваться, когда в конце ноября исламистские повстанцы начали наступление на северо-западе страны, что привело к падению действующего режима.
Как уже сообщалось, сирийские повстанцы во главе с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аль-Шам" в воскресенье захватили Дамаск и объявили о падении режима Асада.
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