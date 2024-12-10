Сирию за три дня покинули тысячи иранцев

Они покинули Сирию десятью рейсами, организованными иранской авиакомпанией Mahan, сообщила в Тегеране пресс-секретарь правительства Фатемех Мохаджерани.

Кроме России Иран был важнейшим военным союзником Асада.

Впрочем, Москва и Тегеран не стали вмешиваться, когда в конце ноября исламистские повстанцы начали наступление на северо-западе страны, что привело к падению действующего режима.

Как уже сообщалось, сирийские повстанцы во главе с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аль-Шам" в воскресенье захватили Дамаск и объявили о падении режима Асада.

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