Выполняя поручение министра умного управления и регионального развития Инги Берзини, уведомления об э-адресах были обновлены и на непроверенные адреса электронной почты, говорится в сообщении портала Latvija.gov.lv.
Ринкевич критикует, как министерство общается с жителями о подтверждении электронных адресов
В настоящее время уведомления направляются на все электронные адреса. Вместе с этим портал продолжает призывать пользователей индивидуально указывать и подтверждать свои электронные адреса для получения дальнейших уведомлений.
Комментируя разъяснение Государственного агентства цифрового развития (VDAA), что жители должны понимать, что для лица, у которого создан электронный адрес, все юридически значимые коммуникации с государственными учреждениями происходят на портале Latvija.gov.lv и государство не обязано проверять, получил ли человек соответствующие уведомления, президент Латвии Эдгар Ринкевич на платформе X выразил мнение, что это является примером высокомерия государственной администрации.
"Государство существует для людей, а не для удобства какого-то ведомства. За один только тон следует извиниться, не говоря уже о самом процессе внедрения", - написал президент.
Как сообщалось ранее, Берзиня во вторник, 10 декабря, поручила VDAA немедленно возобновить отправку уведомлений на непроверенные электронные адреса пользователей официального электронного адреса до тех пор, пока агентство не убедится, что жители и предприятия получили информацию и имели возможность подтвердить подлинность электронного адреса.
Весной 2024 года VDAA призвало жителей подтвердить свой адрес электронной почты на портале Latvija.gov.lv, на который они получают уведомления о полученных на электронный адрес сообщениях.
В VDAA указывают, что процесс подтверждения был необходим для того, чтобы обеспечить актуальность данных на портале Latvija.gov.lv.
В то же время сообщения людей в социальных сетях показывают, что в некоторых случаях люди пропустили приглашение подтвердить обновленный адрес электронной почты, проигнорировали его или не смогли подтвердить свой адрес электронной почты по техническим причинам.
VDAA предлагает жителям подтвердить свой адрес электронной почты на портале Latvija.gov.lv. Агентство отмечает, что пользователям портала, которые не подтвердили свой адрес электронной почты, вскоре будет предложено сделать это снова.
В настройках профиля портала Latvija.gov.lv пользователям необходимо ввести свой адрес электронной почты и отметить, что они хотят получать уведомления о новых сообщениях на электронный адрес. После нажатия кнопки "Сохранить" пользователю будет предложено ввести шестизначный код, который будет автоматически отправлен на указанный адрес электронной почты.
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