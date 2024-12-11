Государство выплатит компенсацию в размере 3935 евро матери незаконно вывезенной из Латвии в Россию девочки, чтобы покрыть расходы, связанные с возвращением ребенка.
Государство выплатит компенсацию матери девочки, которую незаконно вывезли из Латвии в Россию
Ранее сообщалось, что девочку похитил и увез в Россию ее отец, прокремлевский активист Станислав Букайнс.
В Министерстве юстиции отметили, что случай, произошедший этим летом, потребовал значительного вмешательства нескольких государственных учреждений для возвращения ребенка в Латвию.
Однако, к сожалению, он также выявил неспособность государства обеспечить выполнение запрета на выезд для определенных лиц, а также принять меры против незаконного пересечения границы. Это, по сути, привело к незаконному вывозу ребенка и нарушению его интересов.
Таким образом, с целью реализации справедливых мер поддержки в рамках правового государства и демонстрации того, что государство способно взять на себя ответственность в ситуации, когда органы власти не смогли защитить ребенка от угрозы, в данном конкретном случае должна быть выплачена единовременная компенсация. Она возместит расходы, понесенные родителем ребенка из-за неспособности государства выполнить свои обязательства и обеспечить соблюдение интересов ребенка.
Как уже сообщалось, обвиняемый в участии в антигосударственной организации Станислав Букайнс в середине лета, переплыв на доске SUP через реку, не только сбежал из Латвии, но и похитил свою дочь, с матерью которой он находится в разводе, и увез ее в Россию. Уже находясь в России, Буканис публично заявил, что запросил там политическое убежище.
Минюст Латвии передал матери ребенка контакты российского адвоката в рамках процесса, предусмотренного Гаагской конвенцией 1980 года. По совету адвоката мать приехала в Россию, где в порядке, установленном Гаагской конвенцией, ребенок был передан ей на попечение. После выздоровления ребенка они оба вернулись домой, перейдя российско-эстонскую границу.
Госполиция возбудила уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего ребенка, а 22 июля в Латвии были задержаны два человека. Они были признаны подозреваемыми в пособничестве совершению преступления, а суд в качестве меры пресечения заключил их под стражу.
Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере сообщила, что уголовный процесс за поддержку преступления возбужден в отношении родителей отца ребенка.
Сообщалось, что в октябре прошлого года прокуратура предъявила обвинения шести гражданам Латвии в руководстве преступной организацией "Балтийские антифашисты" и участии в преступлениях, совершаемых этой организацией. Одним из таких людей является Букайнс.
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