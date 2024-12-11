Государство выплатит компенсацию матери девочки, которую незаконно вывезли из Латвии в Россию

Ранее сообщалось, что девочку похитил и увез в Россию ее отец, прокремлевский активист Станислав Букайнс.

В Министерстве юстиции отметили, что случай, произошедший этим летом, потребовал значительного вмешательства нескольких государственных учреждений для возвращения ребенка в Латвию.

Однако, к сожалению, он также выявил неспособность государства обеспечить выполнение запрета на выезд для определенных лиц, а также принять меры против незаконного пересечения границы. Это, по сути, привело к незаконному вывозу ребенка и нарушению его интересов.

Таким образом, с целью реализации справедливых мер поддержки в рамках правового государства и демонстрации того, что государство способно взять на себя ответственность в ситуации, когда органы власти не смогли защитить ребенка от угрозы, в данном конкретном случае должна быть выплачена единовременная компенсация. Она возместит расходы, понесенные родителем ребенка из-за неспособности государства выполнить свои обязательства и обеспечить соблюдение интересов ребенка.