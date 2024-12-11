Защищать премьер-министра и оправдывать все, что делает глава правительства, в настоящее время является вопросом существования коалиции, заявил оппозиционный депутат Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Защита премьера является вопросом существования коалиции, считает Смилтенс
Принятие бюджета на следующий год прошло очень напряженно, а на заседание депутатов вызвали "практически с больничной койки", что, по мнению Смилтенса, является показателем нестабильности правительства.
Он также подчеркнул, что принятый бюджет не только не решает проблемы, имеющие решающее значение для существования Латвии, но и вызывает опасения в связи с возможностью реагировать на различные риски.
Политик раскритиковал бюджет, поскольку он лишь углубил разрыв между Латвией и двумя другими странами Балтии, которые уже давно "пробежали мимо Латвии".
Комментируя небольшой спор с премьер-министром Эвикой Силиней депутат заявил, что премьер-министр является фактическим главой государства, который должен дать видение направления развития страны, однако ее видение непонятно.
Смилтенс уверен, что за подобные заявления в других "нормальных" странах премьер-министр уже на следующий день подал бы в отставку.
"Защищать премьера и оправдывать все, что делает глава правительства, сейчас является вопросом существования коалиции", - считает Смилтенс.
Однако он подчеркнул, что если политическое руководство страны "не подчиняется" законам, это означает разрушение верховенства закона, морали и порядка. С другой стороны, если партнеры это поддерживают, а общество не сопротивляется, то это угроза демократии.
На вопрос, будет ли "Объединенный список" требовать отставки Силини, Смилтенс ответил, что премьер должна сама сделать какой-то шаг.
Ранее сообщалось, что законопроект о бюджете вызвал бурные дискуссии в Сейме. В пятницу, 6 декабря, с трибуны выступил Эдвард Смилтенс. Его высказывания вызвали бурную реакцию со стороны премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), которая со своего места после его выступления отозвалась: "Не подавись, не вытошни!". В понедельник, 9 декабря, она объяснила свои слова журналистам.
На трибуну поднялся и Смилтенс, который говорил не только о демографической проблеме в Латвии, но и о проекте Rail Baltica и безопасности.
"Для Rail Baltica нет решения ни в бюджете этого года, ни в бюджете следующего года, ни в среднесрочном бюджете, что означает отсутствие ответов на эти вопросы, - сказал Смилтенс. - И, госпожа Силиня, это ваша ответственность, что человек, который, как сказали "Прогрессивные", является лидером Rail Baltica, который много лет проработал в системе, сейчас руководит этим проектом".
Видео: Смилтенс выступает во время дебатов по бюджету в Сейме 6 декабря, после чего Силиня бросает свое высказывание
"И наконец, безопасность. Хорошая новость заключается в том, что у нас много денег на нее, но хороший вопрос: как эти деньги тратятся? Однако, помимо денег, есть еще один вопрос: как премьер позволяет министру методично подрывать доверие к сектору безопасности и ничего не делает? Именно ничего. Не требует ответственности, ничего!" - подчеркнул Смилтенс.
Как только он поблагодарил всех за внимание и покинул трибуну, премьер-министр произнесла со своего места: "Не подавись, не вытошни!". Правда, ее голос заглушила спикер Сейма, которая заговорила, предоставляя слово другому депутату.
Видео: Слова Силини после выступления Смилтенса
Силиня не жалеет
"Депутат Смилтенс нанес личные оскорбления [премьеру] с трибуны Сейма, после чего последовала реакция. В организованной оппозицией кампании мы не участвуем", - прокомментировала порталу TVNET советник премьера Элина Лидере.
В свою очередь премьер-министр пояснила журналистам, что Смилтенс оскорбил ее лично, сказав, что она не способна возглавлять правительство, несмотря на то, что это уже второй бюджет, поданный ее правительством в Сейм.
"Я не жалею о том, что сказала. Я живой человек, эмоциональный. Думаю, я имею право реагировать на подобные оскорбления", - сказала премьер-министр.
"Абсолютно нет", - ответила Силиня на вопрос, будет ли она извиняться за свои высказывания.
У Смилтенса с "Единством" долгая история отношений: когда-то он был членом этой партии, но после его ухода отношения стали натянутыми.
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