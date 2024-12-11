Защита премьера является вопросом существования коалиции, считает Смилтенс

На вопрос, будет ли "Объединенный список" требовать отставки Силини, Смилтенс ответил, что премьер должна сама сделать какой-то шаг.

Ранее сообщалось, что законопроект о бюджете вызвал бурные дискуссии в Сейме. В пятницу, 6 декабря, с трибуны выступил Эдвард Смилтенс. Его высказывания вызвали бурную реакцию со стороны премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), которая со своего места после его выступления отозвалась: "Не подавись, не вытошни!". В понедельник, 9 декабря, она объяснила свои слова журналистам.

На трибуну поднялся и Смилтенс, который говорил не только о демографической проблеме в Латвии, но и о проекте Rail Baltica и безопасности.

"Для Rail Baltica нет решения ни в бюджете этого года, ни в бюджете следующего года, ни в среднесрочном бюджете, что означает отсутствие ответов на эти вопросы, - сказал Смилтенс. - И, госпожа Силиня, это ваша ответственность, что человек, который, как сказали "Прогрессивные", является лидером Rail Baltica, который много лет проработал в системе, сейчас руководит этим проектом".

Видео: Смилтенс выступает во время дебатов по бюджету в Сейме 6 декабря, после чего Силиня бросает свое высказывание