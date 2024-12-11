Видео Чиновники и эксперты рассказали об изменениях в Законе об инвалидности

Ранее в правилах было предусмотрено, что "человек, которому установлена инвалидность или утрата трудоспособности, имеет право запрашивать повторную экспертизу инвалидности и трудоспособности в любое время, если его состояние здоровья существенно ухудшилось, вызванные этим функциональные ограничения считаются стабильными и это подтверждено медицинскими документами".

При установлении срока инвалидности Государственная комиссия учитывает прогноз стабильности проблем со здоровьем и функциональных ограничений.

Для детей инвалидность устанавливается на шесть месяцев, один, два или пять лет, а также на период до достижения 18 лет.

Такой срок устанавливается в случае диагностированных анатомических дефектов или проблем со здоровьем, а также если до совершеннолетия ребенка остается менее года или если у ребенка есть стабильные и необратимые функциональные ограничения, из-за которых инвалидность устанавливалась непрерывно как минимум на один год.

Для лиц с 18 лет инвалидность устанавливается на шесть месяцев, один, два или пять лет, а также бессрочно без необходимости повторной экспертизы. Такой срок назначается в случае диагностированных анатомических дефектов или проблем со здоровьем либо при наличии стабильных и необратимых функциональных ограничений, из-за которых одна и та же группа инвалидности непрерывно устанавливалась не менее пяти лет.

Ранее в правилах было предусмотрено, что человек имеет право запрашивать повторную экспертизу инвалидности и трудоспособности не чаще одного раза в шесть месяцев.

Шестимесячный период лечения был установлен как условная граница между "временными" и "стабильными" функциональными ограничениями, которые уже являются основанием для установления инвалидности. В случае временных проблем со здоровьем поддержка для лиц трудоспособного возраста должна предоставляться в первую очередь в рамках пособия по болезни.

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