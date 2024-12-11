В среду, 11 декабря, с 11:00 до 13:00 Государственная врачебная комиссия экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEĀVK) провела цифровые дни открытых дверей "Самое главное об инвалидности в Латвии!".
Видео ⟩ Чиновники и эксперты рассказали об изменениях в Законе об инвалидности
Видео: VDEĀVK рассказала об изменениях в Законе об инвалидах
В ходе мероприятия жителей простым языком познакомили с работой комиссии, вместе с экспертами и профессионалами отрасли обсудили предстоящие изменения в Законе об инвалидах, а также ответили на вопросы аудитории.
В дискуссии приняли участие руководитель VDEĀVK Дайна Грабе, замгоссекретаря Министерства благосостояния Элина Целминя, заведующий Рижским отделением VDEĀVK Эдвин Васараудзис, член правления Латвийского союза редких заболеваний Иева Плуме, а также семейный врач, член правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Гунта Тицмане.
Дискуссию вела журналист и телеведущая Кристине Гарклава.
В июне этого года на учете в VDEĀVK состояло 207 723 совершеннолетних человека с инвалидностью, сообщила Грабе.
Как пояснила Грабе, VDEĀVK не оценивает состояние здоровья или общую трудоспособность человека, а рассматривает именно утрату трудоспособности.
Оценивается функциональное состояние, способность человека выполнять повседневные действия, ухаживать за собой и степень ограничений.
"Причиной инвалидности является не возраст, а заболевание и функциональные ограничения", - добавила чиновница.
В среднем комиссия VDEĀVK получает около 6000 заявлений на установление инвалидности в месяц. Для подачи заявления необходимо предоставить:
- заявление на проведение экспертизы,
- направление на комиссию от семейного или лечащего врача,
- копию документа, подтверждающего право на представление интересов, в случае подачи документов от имени другого лица,
- документы, подтверждающие особые обстоятельства.
Если информации недостаточно, врач или эксперт может пригласить пациента на очную экспертизу, где оцениваются функциональные ограничения, связанные с психическим состоянием, зрением, движением и другими аспектами.
Направление на комиссию действительно в течение двух месяцев. Если документы для экспертизы поданы более чем за два месяца до окончания текущего срока инвалидности, то дата установления инвалидности зависит от ее степени:
- в случае более тяжелой степени инвалидность назначается с даты получения всех соответствующих документов в комиссии,
- в случае более легкой степени, сохранения прежней степени или отмены инвалидности решение вступает в силу в течение одного месяца с даты его принятия.
Замгоссекретаря Министерства благосостояния Элина Целминя объяснила рост числа случаев инвалидности в последние годы различными факторами, включая старение общества.
Целминя также подчеркнула, что система поддержки инвалидов не предназначена для замещения расходов на здравоохранение - она направлена на облегчение ограничений, вызванных заболеваниями.
"Иногда существует мнение, что сама болезнь автоматически дает право на инвалидность, но это не так - заболевание должно быть связано с функциональными ограничениями", - отметила Целминя.
Заведующий Рижским отделением VDEĀVK Эдвин Васараудзис рассматривает рост числа инвалидов как следствие несогласованности в системе здравоохранения. Часто людям приходится ждать несколько месяцев в очередях на услуги, чтобы уточнить диагноз, в результате чего патология "заходит слишком далеко", вызывая стойкие функциональные ограничения.
"Часто среди экспертов возникают разногласия в оценке инвалидности, приходится привлекать дополнительных специалистов или лично оценивать функциональное состояние пациента. Мы движемся к тому, что все больше случаев инвалидности будем оценивать очно", - заявил Васараудзис.
По его мнению, особенно в сельских регионах наблюдается проблема, когда пособие по инвалидности фактически является единственной формой социальной поддержки.
Например, у людей предпенсионного возраста, которые долгое время выполняли тяжелую физическую работу, возникают проблемы с позвоночником, которые мешают продолжать работать. В таких случаях инвалидность становится единственным источником дохода, и эта социальная функция ложится на VDEĀVK.
Член правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Гунта Тицмане подчеркнула, что увеличение числа случаев инвалидности можно также объяснить общей осведомленностью и доступностью информации о механизмах поддержки для обладателей этого статуса.
Как уже сообщалось, с нового года минимальный срок повторного определения инвалидности и утраты трудоспособности составит один год.
Как отмечают в Министерстве здравоохранения, таким образом будет уменьшена административная нагрузка как на самих людей с инвалидностью, так и на других специалистов, участвующих в процессе подготовки необходимых документов для проведения повторной экспертизы.
Экспертиза инвалидности и трудоспособности может быть проведена до указанного срока, если у человека есть неизлечимые проблемы со здоровьем, вызванные ими функциональные ограничения считаются стабильными и это подтверждено медицинскими документами.
Статус инвалидности в целом связан со стабильными функциональными ограничениями, по которым объективно можно сделать вывод, что в течение как минимум шести месяцев проводимое лечение не принесло желаемого результата, отмечают в Министерстве здравоохранения.
Ранее в правилах было предусмотрено, что "человек, которому установлена инвалидность или утрата трудоспособности, имеет право запрашивать повторную экспертизу инвалидности и трудоспособности в любое время, если его состояние здоровья существенно ухудшилось, вызванные этим функциональные ограничения считаются стабильными и это подтверждено медицинскими документами".
При установлении срока инвалидности Государственная комиссия учитывает прогноз стабильности проблем со здоровьем и функциональных ограничений.
Для детей инвалидность устанавливается на шесть месяцев, один, два или пять лет, а также на период до достижения 18 лет.
Такой срок устанавливается в случае диагностированных анатомических дефектов или проблем со здоровьем, а также если до совершеннолетия ребенка остается менее года или если у ребенка есть стабильные и необратимые функциональные ограничения, из-за которых инвалидность устанавливалась непрерывно как минимум на один год.
Для лиц с 18 лет инвалидность устанавливается на шесть месяцев, один, два или пять лет, а также бессрочно без необходимости повторной экспертизы. Такой срок назначается в случае диагностированных анатомических дефектов или проблем со здоровьем либо при наличии стабильных и необратимых функциональных ограничений, из-за которых одна и та же группа инвалидности непрерывно устанавливалась не менее пяти лет.
Ранее в правилах было предусмотрено, что человек имеет право запрашивать повторную экспертизу инвалидности и трудоспособности не чаще одного раза в шесть месяцев.
Шестимесячный период лечения был установлен как условная граница между "временными" и "стабильными" функциональными ограничениями, которые уже являются основанием для установления инвалидности. В случае временных проблем со здоровьем поддержка для лиц трудоспособного возраста должна предоставляться в первую очередь в рамках пособия по болезни.
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