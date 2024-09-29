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В следующем году пособие по уходу за ребенком-инвалидом, вероятно, увеличится

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Инвалидное кресло. Иллюстративное фото
Инвалидное кресло. Иллюстративное фото Фото: corosukechan3/Shutterstock

Возможно, что в следующем году пособие по уходу за ребенком-инвалидом может быть увеличено на 100 евро, сообщил министр благосостояния Улдис Аугулис. Сейчас Министерство благосостояния ищет пути перераспределения средств. Об этом сообщает портал tv3.lv.

Аугулис заявил, что пособие планируется увеличить с 313 до 413 евро.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом - это дополнительная государственная поддержка семей, имеющих ребенка с тяжелой формой инвалидности, для обеспечения полноценного развития ребенка-инвалида и более безопасного ухода за ним в домашних условиях.

Таким образом, ежемесячная государственная поддержка семей составит 473,43 евро, сообщает Министерство благосостояния.

Пособие предоставляется лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом до достижения 18-летнего возраста или до момента прекращения у ребенка инвалидности или особой потребности в уходе. Пособие выплачивается и неработающим лицам.

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