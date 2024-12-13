"России не существует": Украина "поздравила" агрессора с Днем Конституции

На фронтах активность наступательных действий российской армии остается на прежнем уровне.

Российское командование пытается активизировать наступление в направлении Покровского. Боевые действия также продолжаются на участках в Курской области.

На Курском направлении атаки российских подразделений были весьма интенсивными, но подтверждений об их продвижении нет. Ранее российские источники сообщали о захвате двух небольших населённых пунктов, но украинская сторона заявляла, что ранее эти населённые пункты уже были отбиты.

На Харьковском направлении локальные попытки наступления российской армии не увенчались успехом.

На Купянском и Лиманском направлениях российская армия не смогла удержать темп наступления и улучшить свои позиции. На Сиверском направлении боевых действий не зафиксировано.

В Бахмутском районе активность российских атак несколько возросла, однако существенного продвижения добиться не удалось. В районе города Торецк интенсивность атак была ниже, чем в предыдущие дни.

На Покровском направлении российская армия продолжает наступление, пытаясь обойти город и одновременно атаковать с юга. Вчера командующий украинскими силами посетил этот участок фронта, что говорит о серьезности ситуации. Несмотря на медленный темп, российские подразделения при поддержке пехоты ежедневно незначительно продвигают свои позиции. Также продолжается интенсивное наступление в юго-западном направлении от Донецка. Украинские подразделения пока удерживают позиции в районе поселка Курахово, однако обстановка для обороняющихся остается крайне сложной.

На Южном фронте российские подразделения сохраняли пассивность. По данным украинской разведки, российская армия возобновила транспортировку цистерн с топливом через Крымский мост. Из-за повреждений моста такие перевозки были временно прекращены и использовались паромы. Однако большинство паромов было уничтожено в результате украинских авиаударов, что вынудило российское командование рисковать при доставке топлива в Крым и на южный фронт по мосту. Вчера поступили сообщения об украинском авиаударе по одному из российских топливных хранилищ в Ростовской области.

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