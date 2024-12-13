Украинские кибербойцы военной разведки в День Конституции Российской Федерации захватили сайты нескольких важных государственных структур России, включая сайт Госдумы. Страницы были заблокированы, и на них был размещен короткий текст: "Российского государства не существует", сообщает Rus.Postimees со ссылкой на эксперта по безопасности Райнера Сакса.
"России не существует": Украина "поздравила" агрессора с Днем Конституции
Атаки подобного рода не причиняют значительного ущерба государственным информационным системам России, однако серьезно подрывают репутацию российских служб безопасности. Для объективности стоит отметить, что несколько недель назад российским хакерам удалось на короткое время получить контроль над рядом украинских телеканалов и транслировать там свою информацию.
Несмотря на продолжающуюся кибервойну, ни одной из сторон пока не удалось надолго вывести из строя информационные системы противника. При этом изначально предполагалось, что Россия сможет на раннем этапе войны парализовать критически важную инфраструктуру Украины. Однако на практике более активной стороной в киберпространстве остается Украина.
Как сообщает издание Time, будущий президент США Дональд Трамп подверг резкой критике решение Джо Байдена разрешить Украине использовать американские ракеты для ударов по военным объектам на территории России. Хотя детали риторики не столь важны, по сути, своими заявлениями Трамп предоставил России возможность выстраивать давление на новую администрацию США и упустил шанс укрепить собственные позиции.
Бывший президент России и нынешний заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев провел встречу в Пекине с председателем КНР.
Китайский лидер продолжает называть войну России против Украины "украинским кризисом" и отметил необходимость следования трем ключевым принципам для урегулирования ситуации: предотвращение расширения зоны боевых действий, недопущение эскалации конфликта и отказ от провокаций, способных привести к применению более мощного вооружения.
Ранее председатель КНР не выражал столь детализированную позицию по этому вопросу. В текущих условиях это может означать, что зона действий российских войск рассматривается как легитимная зона конфликта, а переговоры, вероятно, будут строиться на основе положения войск на тот момент. Остальная часть заявления повторяет прежнюю риторику о необходимости деэскалации и поиске политического решения.
В последние недели Россия усилила дипломатическую активность в отношении Китая и Индии. Эта активность направлена на создание противовеса инициативам Украины, США и Европы по мирному процессу. Руководство России ощущает усиливающееся давление и изоляцию, пытаясь выйти из этой ситуации с помощью внешнеполитических шагов.
После встречи президента Франции и премьер-министра Польши глава польского правительства заявил, что размещение польских военных подразделений для миротворческой миссии на территории Украины в будущем маловероятно. Это решение логично, учитывая, что Россия неоднократно проводила информационные операции, утверждая об участии польских войск в боевых действиях на стороне Украины. Обсуждение темы польских миротворцев могло бы вновь спровоцировать российские информационные атаки.
Минувшей ночью российская армия предприняла новую массированную атаку с использованием иранских дронов. Одновременно с этим с аэродрома "Оленья" в Арктике поднялись стратегические бомбардировщики, а в Черное море вышли корабли Черноморского флота, оснащенные ракетами "Калибр".
На фронтах активность наступательных действий российской армии остается на прежнем уровне.
Российское командование пытается активизировать наступление в направлении Покровского. Боевые действия также продолжаются на участках в Курской области.
На Курском направлении атаки российских подразделений были весьма интенсивными, но подтверждений об их продвижении нет. Ранее российские источники сообщали о захвате двух небольших населённых пунктов, но украинская сторона заявляла, что ранее эти населённые пункты уже были отбиты.
На Харьковском направлении локальные попытки наступления российской армии не увенчались успехом.
На Купянском и Лиманском направлениях российская армия не смогла удержать темп наступления и улучшить свои позиции. На Сиверском направлении боевых действий не зафиксировано.
В Бахмутском районе активность российских атак несколько возросла, однако существенного продвижения добиться не удалось. В районе города Торецк интенсивность атак была ниже, чем в предыдущие дни.
На Покровском направлении российская армия продолжает наступление, пытаясь обойти город и одновременно атаковать с юга. Вчера командующий украинскими силами посетил этот участок фронта, что говорит о серьезности ситуации. Несмотря на медленный темп, российские подразделения при поддержке пехоты ежедневно незначительно продвигают свои позиции. Также продолжается интенсивное наступление в юго-западном направлении от Донецка. Украинские подразделения пока удерживают позиции в районе поселка Курахово, однако обстановка для обороняющихся остается крайне сложной.
На Южном фронте российские подразделения сохраняли пассивность. По данным украинской разведки, российская армия возобновила транспортировку цистерн с топливом через Крымский мост. Из-за повреждений моста такие перевозки были временно прекращены и использовались паромы. Однако большинство паромов было уничтожено в результате украинских авиаударов, что вынудило российское командование рисковать при доставке топлива в Крым и на южный фронт по мосту. Вчера поступили сообщения об украинском авиаударе по одному из российских топливных хранилищ в Ростовской области.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!