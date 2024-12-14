"Зимний фестиваль": в Ботаническом саду ЛУ можно будет увидеть 30 световых объектов

Световые инсталляции вдохновлены латвийской поп-музыкой. Некоторые объекты будут интерактивными - посетители смогут использовать цветочные волшебные палочки, которые на время посещения будут раздаваться каждому посетителю.

Мероприятие будет проходить каждый вечер с 21 декабря по 5 января.

В прошлом году в Ботаническом саду ЛУ впервые прошел фестиваль света "Проделки зимы".

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