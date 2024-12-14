В Ботаническом саду Латвийского университета (ЛУ) на протяжении двух недель будет проходить фестиваль света "Зимний фестиваль", где можно будет увидеть 30 световых инсталляций, посвященных теме "Цветочные истории", проинформировали организаторы мероприятия.
"Зимний фестиваль": в Ботаническом саду ЛУ можно будет увидеть 30 световых объектов
Световые инсталляции вдохновлены латвийской поп-музыкой. Некоторые объекты будут интерактивными - посетители смогут использовать цветочные волшебные палочки, которые на время посещения будут раздаваться каждому посетителю.
Мероприятие будет проходить каждый вечер с 21 декабря по 5 января.
В прошлом году в Ботаническом саду ЛУ впервые прошел фестиваль света "Проделки зимы".
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