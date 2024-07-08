Таксисты Bolt недовольны - заработать "минималку" практически невозможно

Оказывается, таксисты уже не первый год не могут договориться с платформой Bolt об условиях сотрудничества и оплате труда. Они много раз обращались к руководству компании с предложениями изменить условия, но решение так и не было найдено.

"Суть нашей платформы заключается в предоставлении водителям-партнерам доступа к гибкому графику работы, что большинство водителей-партнеров оценивают как преимущество, особенно учитывая, что для многих из них пассажирские перевозки не являются единственным занятием", - сказал Марцис Бакис, руководитель операционного отдела Bolt в Латвии.

Таксисты считают, что комиссия, возвращаемая владельцу приложения, слишком высока - около 30 %.

Правда, цена комиссии у партнеров может отличаться, так как сервис доступен почти в десяти крупнейших городах Латвии, в том числе и в регионах, где комиссионная плата ниже.

В Риге, например, комиссионная плата составляет 25% + PVN (30,3%). Таким образом, для водителей-партнеров, занятых на предприятиях, являющихся плательщиками PVN, фактическая комиссионная плата ниже - 25%.