Таксисты Bolt недовольны - заработать "минималку" практически невозможно

Если человеку нужно куда-то поехать на такси, то самый распространенный вариант - заказать машину в популярном приложении Bolt. Пассажирам это удобно, но таксисты, оказывается, не так довольны и делятся своими проблемами с программой 360TV ZIŅneši.
Оказывается, таксисты уже не первый год не могут договориться с платформой Bolt об условиях сотрудничества и оплате труда. Они много раз обращались к руководству компании с предложениями изменить условия, но решение так и не было найдено.
"Суть нашей платформы заключается в предоставлении водителям-партнерам доступа к гибкому графику работы, что большинство водителей-партнеров оценивают как преимущество, особенно учитывая, что для многих из них пассажирские перевозки не являются единственным занятием", - сказал Марцис Бакис, руководитель операционного отдела Bolt в Латвии.
Таксисты считают, что комиссия, возвращаемая владельцу приложения, слишком высока - около 30 %.
Правда, цена комиссии у партнеров может отличаться, так как сервис доступен почти в десяти крупнейших городах Латвии, в том числе и в регионах, где комиссионная плата ниже.
В Риге, например, комиссионная плата составляет 25% + PVN (30,3%). Таким образом, для водителей-партнеров, занятых на предприятиях, являющихся плательщиками PVN, фактическая комиссионная плата ниже - 25%.
Однако быть плательщиком PVN водителю такси совершенно невыгодно. Они также проиграют, если им придется вывозить пассажиров за пределы Риги.
Например, при поездки от торгового центра Akropoleдо Саласпилса поездка обходится клиенту в 10 евро. После вычета 30% они составляют 7 евро. Получается, что обратно водитель едет за свой счет.
Чтобы получить бонусы, в том числе возможность увидеть цену и пункт назначения до подтверждения заказа, водителю Bolt требуется совершить не менее 634 поездок в месяц, что невозможно сделать даже в рабочее время, поэтому многие водители работают по 13-15 часов в день и по ночам.
Таксисты перечислили и ряд других проблем, например, неточную навигационную систему для поездок на Bolt. Те, кто купил новые автомобили премиум-класса, получают не больше, чем те, кто ездит на старых машинах.
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